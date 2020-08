Rozhodli jednomyseľne. Odvolali riaditeľa Ruskej antidopingovej agentúry

Audit odhalil viacero finančných nezrovnalostí.

28. aug 2020 o 15:28 TASR

MOSKVA. Riaditeľa Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA) Jurija Ganusa v piatok odvolali.

Tamojší olympijský výbor (ROV) vypočul odporúčanie Dozornej rady RUSADA. Tá začiatkom augusta uskutočnila audit, ktorý odhalil viacero finančných nezrovnalostí.

Podľa prezidenta ROV Stanislava Pozdňakova k rozhodnutiu o odvolaní Ganusa dospeli jednomyseľne členovia olympijského i paralympijského výboru.

"Rozhodli sme sa čisto na základe zistených skutočností," povedal Pozdňakov pre agentúru TASS.

Ganus bol vo funkcii od roku 2017 a viackrát kritizoval národné zväzy i športových funkcionárov za ich postoj v boji proti dopingu.

"Z môjho pohľadu to nebolo správne rozhodnutie, je to ich chyba. Chceli to, tak si to odhlasovali," citovala Ganusovo stanovisko agentúra AP.