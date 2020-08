Sagan: Skúsim vyhrať už v sobotu. Kopce by som mohol zvládnuť

Bora-Hansgrohe dá Saganovi podporu.

28. aug 2020 o 23:00 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Nevidím žiadny zmysel v tom, aby fanúšikovia sledovali preteky pri trati.

Mali by byť medzi nimi dvojmetrové rozostupy, nebudú mať žiadne selfie fotografie (s pretekármi), preto nechápem, ako by si niekto mohol užiť Tour naživo, odkázal Peter Sagan všetkým fanúšikom.

Slovenský cyklista hovoril s médiami prostredníctvom online rozhovoru deň pred štartom Tour de France. Priaznivcov cyklistiky vyzval, aby preteky sledovali radšej v televízii.

Preteky sa uskutočnia s viacerými obmedzeniami.

Bez fanúšikov to bol smutný pohľad

Napríklad už slávnostné predstavovanie pretekárov vo štvrtok sledovalo len tisíc ľudí.

„Bol to smutný pohľad, no je to tak a nič s tým nenarobíme. Atmosféra bude úplne iná, ale pre každého to bude bezpečnejšie,“ vravel 30-ročný Sagan.

„Sme všetci uzavretí v bubline, všetkých ľudí otestovali. Verím, že sa nám podarí prejsť celé preteky.“

Bora-Hansgrohe mala pôvodne v pláne zabojovať o pódiovú priečku v celkovom poradí a s Petrom Saganom vybojovať po ôsmy raz zelený dres.

„Bude ho podporovať celý tím,“ potvrdil športový riaditeľ Enrico Poitschke.

„Našim cieľom je vyhrať s Petrom aspoň jednu etapu. Čo sa týka plánov v celkovom poradí, uvidíme ako to bude až po prvých etapách. Ešte nikdy sme nemali také náročné a intenzívne etapy hneď od štartu. Budeme prehodnocovať, ako sa budú chalani cítiť s ohľadom na celkové poradie,“ dodal Poitschke.

Sagana podporí celý tím

Práve vzhľadom na zranenia, ktoré utrpel Emanuel Buchmann a ďalší dvaja cyklisti – Maximilian Schachmann a Gregor Muhlberger je možné, že tím v priebehu pretekov zmení cieľ a miesto boja o celkové poradie sa zameria na etapové víťazstvá.

To prvé by mohol získať práve Peter Sagan.

Má už vyhliadnutú etapu?

„Skúsim to už zajtra v prvej etape. Uvidíme, či sa mi podarí prejsť stúpania. Ale prečo by som to nezvládol?“ vravel Sagan.

Ak by sa mu podarilo zvíťaziť, získal by aj žltý dres pre lídra celej Tour. Zatiaľ ho získal dva razy v kariére. V roku 2016 viedol preteky tri etapy, v roku 2018 jednu.

Vlani skončil v prvej etape veľmi tesne druhý.

Ak sa mu nepodarí uspieť v sobotu, žltý dres už na Tour tento rok zrejme nezíska.

„Druhá etapa bude príliš ťažká. Tretia by mala byť v pohode, ale pri všetkých šprintéroch je to trochu lotéria. Skôr si vyberiem niektoré náročnejšie etapy, ak prejdem kopce, bude to pre mňa jednoduchšie,“ dodal Sagan.