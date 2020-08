Polášek na US Open začne proti Murraymu, Kužmová budúce súperky nedávno zdolala

Kužmová vlani prešla do semifinále štvorhry.

29. aug 2020 o 9:24 TASR

NEW YORK. Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom nastúpia v 1. kole štvorhry na grandslamovom turnaji US Open ako nasadené štvorky proti britskému páru Jamie Murray, Neal Skupski.

Viktoria Kužmová s Bieloruskou Aleksandrou Sasnovičovou si zmerajú sily s domácim americkým tandemom Jessica Pegulová, Shelby Rogersová.

Polášek s Dodigom vlani stroskotali v New Yorku hneď na úvodnej prekážke. Kužmová so Sasnovičovou sa vo Flushing Meadows prebojovali až do semifinále debla.

Slovenská jednotka sa dostala medzi elitné kvarteto aj na tohtotýždňovom turnaji WTA v New Yorku, ktorý pre pandémiu koronavírusu presunuli zo Cincinnati.

Spoločne s Poľkou Igou Swiatekovou zdolali vo štvrťfinále práve dvojicu Pegulová, Rogersová.