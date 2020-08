Boj proti rasizmu? NHL iba korčuľuje okolo problému, tvrdí sociologička

NHL sa vyhýba spojeniu Black Lives Matter.

29. aug 2020 o 16:30 Zuzana Botíková, redaktorka RTVS

Slogan Koniec rasizmu je na obrazovke pred zápasom play off NHL medzi Colroadom a Dallasom. (Zdroj: SITA/AP)

Protesty a hlasy volajúce po boji s rasizmom silnejú v celých Spojených štátoch. Po policajnej streľbe na afroameričana Jacoba Blacka odložili v basketbalovej NBA a WNBA odložili všetky zápasy. NHL sa k ostatným súťažiam pridala v noci z piatka na sobotu. Ľudské práva majú prednosť pred športom. Lenže ako je to s rasizmom v hokeji?

Courtney Szto z katedry kineziológie a zdravovedy na Queen's University v kanadskom Kingstone vedie výskum zameraný na otázky rasizmu v kanadskom hokeji. "Do protestov sa priamo zapojilo, alebo s nimi aspoň nepriamo sympatizovalo, relatívne veľa bielych ľudí. Toto však bohužiaľ neplatí o hokejovom prostredí," vraví Szto.

Prečo je dôležité sa venovať rasovým otázkam v športe?

Lebo rasové témy sa v športe pravidelne objavujú, najmä v Kanade. Moji kolegovia, výskumníci sa však doteraz nikdy poriadne nespýtali Kanaďanov inej farby pleti a pochádzajúcich z iných etník, dokonca ani pôvodného indiánskeho obyvateľstva, aké majú skúsenosti s hokejom. Všetci vychádzame z toho, že hokej je našim národným športom, že je dobrý pre telo aj ducha, že je inkluzívny... Keď sa však na hokej spýtame predstaviteľov iných etník, tak dostávame úplne odlišný obraz o tomto športe.

Aké majú Kanaďania predstavy o ideálnom hokejistovi? Z akého prostredia väčšinou pochádza? A ak odhliadneme od herných kvalít, tak aké osobnostné kvality má mať?

Stereotypom ideálneho hokejistu je drsný mládenec, ktorý sa kedykoľvek pobije za dobrú vec. Zároveň je však veľmi pokorný, úctivý a pracovitý. Ide príkladom. Dokonca sa aj slušne oblieka. Nie je to náhoda, že profesionálni hokejisti prichádzajú pred zápasom na štadión v oblekoch. V istom zmysle tento obraz odkazuje na protestantskú etiku bielych Kanaďanov.

Zaujímavé je, že kým korene hokeja siahajú do nižších, pracujúcich tried, v posledných rokoch sa hokej stal nákladným športom pre vyššie vrstvy. Je preto paradoxné sledovať, ako sa bieli, zabezpečení Kanaďania štylizujú do polohy drsných chlapcov z prostredia pracujúcej triedy.

Prejavuje sa imidž hokejistu aj v národnej identite?

Hokej plní veľmi dôležitú úlohu, lebo nemáme veľa vecí, ktoré by spájali Kanaďanov ako národ.