Sereď nedala šancu Spartaku, Senici sa nedarilo v koncovke

Hlasy po zápase

Anton Šoltis, tréner Senice: "Škoda dnešného zápasu, výkon bol slušný, mal nejaké parametre, zlyhali sme však v efektivite a koncovke. Dnes nám to možno bolo súdené, mali sme dostatok možností na to, aby sme zápas zvrátili v náš prospech. Ak by sa tak stalo, hralo by sa nám ľahšie, z chlapcov by padla ťarcha. Škoda, že sa to nepodarilo.

Tá cesta, ktorou chcem ísť, že chceme hrať aktívny futbal tam dnes bola, samozrejme boli tam aj určité chyby, na ktorých budeme pracovať. Efektivita rozhoduje zápas, musíme na tom popracovať, dnes sa to ukázalo ako kľúčové. Keď nedáme gól, nemôžeme vyhrávať."

Gergely Geri, tréner Nitry: "Bod nás veľmi teší, s výkonom ale nie sme spokojní. Do zápasu sme vstúpili celkom dobre, potom sme však boli veľmi pasívni a mali slabý pohyb. Domáci nás mohli potrestať, vďaka šťastiu sme neinkasovali.

Do druhého polčasu sme chceli vstúpiť so zámerom, že budeme aktívnejší. Uhrali sme bod, s čím sme veľmi spokojní. Čo sa týka predvedenej hry, neukázali sme vôbec to, na čom pracujeme počas týždňa. Je čo zlepšovať."