Cieľ nedeľnej etapy? Prísť do cieľa v limite, vraví Sagan

Na začiatku pretekov bude však mať šancu body.

30. aug 2020 o 11:06 SME.sk, SITA

BRATISLAVA. Štvrté miesto na rýchlostnej prémii a piate v cieli. Peter Sagan v úvodnej etape Tour de France bojoval o víťazstvo.

V nedeľňajšej druhej etape bude ale situácia iná.

Štart aj cieľ je v Nice (186 km) a bude počas nej v obľúbenej zelenej farbe. Svoju pozornosť zrejme zameria iba na šprintérsku prémiu, ktorá príde na rad v Lac du Broc už po necelých 16 km.

Potom totiž budú nasledovať dve jednotkové vrchárske prémie Col de la Colmiane a Col de Turini s 31 km do kopca a priemerným sklonom 6,3 a 7,4%. K tomu treba prirátať jednu dvojku Col d´Eze (7,8 km, 6,1%) a aj pár menších kopčekov v záverečných 40 km.

Celkovo čaká na pelotón poriadna šichta s viac než 4000 nastúpanými metrami.



"Nedá sa to porovnať so sobotou. V nedeľu to už bude etapa na celkové poradie. Ja sa pokúsim prísť do cieľa v limite," podotkol Sagan.