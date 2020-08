La Liga dala za pravdu Barcelone, Messi nemôže odísť zadarmo

Messi sa nezúčastnil na testovaní Barcelony.

30. aug 2020 o 12:04 (aktualizované 30. aug 2020 o 15:43) TASR

BARCELONA. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa nezúčastnil na nedeľnom povinnom testovaní na koronavírus.

Tridsaťtriročný útočník sa tým pádom nezúčastní ani na pondelkovom tréningu Barcelony, tak ako to avizovali španielske médiá.

Vedenie La Ligy dalo v spore s Messim za pravdu katalánskemu klubu, podľa predstaviteľov ligy je klauzula v zmluve stále platná a hráč nemôže opustiť klub zadarmo.

Messi počas týždňa oznámil rozhodnutie odísť po dvadsiatich rokoch z Barcelony. Najvážnejším záujemcom o jeho služby je Manchester City, kde by sa stretol so svojím bývalým trénerom Pepom Guardiolom, no interes prejavili aj Juventus Turín či Paríž St. Germain.

Prekážkou môžu byť dohady o jeho zmluve, kým klub trvá na jej platnosti do budúceho leta a výkupnej klauzule 700 miliónov eur, Messi tvrdí, že vďaka opcii môže odísť zadarmo.

Podľa Barcelony si ju však mal uplatniť do 10. júna. Informovala o tom agentúra DPA.

Podľa Messiho právnikov argentínsky kanonier nemusí začať prípravu s klubom, lebo využil klauzulu o predčasnom ukončení zmluvy a fakticky už nie je hráč katalánskeho klubu.

Vedenie La Ligy medzitým dalo za pravdu vedeniu Barcelony. Podľa predstaviteľov najvyššej španielskej súťaže je klauzula v zmluve platná a Messi nemôže klub opustiť zadarmo.

Liga preto nevydá Messimu povolenie na prestup bez súhlasu FCB.