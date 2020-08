Kristoff: Sagan je silný, neviem ako dlho udržím zelený dres

Po roku je v žltom opäť Alaphilippe.

30. aug 2020 o 20:00 (aktualizované 30. aug 2020 o 20:20) Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Vlani spôsobil vo Francúzsku šialenstvo. Dávno mal byť mimo najlepšej desiatky. Ale Julian Alaphilippe akoby sa odmietal vzdať. Zatínal zuby, prekonával sa. Práve jemu najviac držali fanúšikovia palce.

Medzi domácimi by ste ťažko hľadali fanúšika, ktorý by neveril, že Alaphilippe udrží žltý dres až do Paríža.

Ešte v 19. etape bol na vedúcej pozícii a favoriti pretekov sa ho márne snažili zosadiť z prvej priečky. Dokonca vyhral časovku, s čím nik nerátal.

V 19. etape ho však premohol Egan Bernal. Alaphilippe skončil nakoniec na 5. priečke.

I tak však súperov zatienil. Odborníci vravia, že ho poháňajú emócie. Nejazdí s rozumom. Snaží sa ukázať v každej chvíli, keď cíti príležitosť.

A to ho stálo veľa síl.

Opäť má žltý dres a vedie

„Tento rok sa nechystám bojovať o celkové poradie. Skôr sa pokúsim vyhrať nejaké etapy,“ tvrdil pred štartom pretekov.

Lenže situácia sa opakuje. Po roku je Alaphilippe opäť v žltom drese. Znova vedie celú Tour de France.

V nedeľu vyhral 2. etapu po úniku s Marcom Hirschim a Adamom Yatesom v záverečných kilometroch.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/xMd_h9FcGTU

„Tento rok som nevyhral žiadne preteky. Chcel som, aby náš tím v závere urobil záver etapy čo najťažším. Veľa jazdcov neostalo na poslednom stúpaní. Dal som do toho všetko, nemal som čo stratiť.

Mám veľmi dobrý pocit, že som to zvládol. Toto víťazstvo mi chýbalo. Že mám k tomu aj žltý dres, je len čerešnička na torte,“ vravel Francúz pre Eurosport v cieli.

Nejde mi o celkové poradie, vraví

Pred novinármi sa potom rozplakal.