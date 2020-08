Bude mať kto hrať? Kluby nechcú, aby hráči nastúpili, tvrdí Hapal

Štart Slovákov v Izraeli je ohrozený.

30. aug 2020 o 20:09 Pavol Spál

SENEC. Žiadny kapitán Marek Hamšík, ani brankárska jednotka Martin Dúbravka.

Bez viacerých veľkých opôr odštartujú futbalisti Slovenska Ligu národov. V prvom zápase 4. septembra privítajú v prestížnom súboji Česko.

O tri dni neskôr siedmeho septembra hrajú na pôde Izraela. Je však veľmi otázne, kto v druhom zápase za Slovensko vôbec nastúpi.

Futbalistom hrozí po návrate z Izraela karanténa.

Medzinárodná futbalová federácia FIFA iba pred niekoľkými dňami oznámila, že kluby nebudú mať povinnosť uvoľniť hráča pre potreby národného tímu počas najbližšej reprezentačnej prestávky.

„Pracujeme na tom, je to zložité. Ozvali sa už kluby, ktoré nechcú, aby sme ich hráčov vzali do Izraela,“ hovoril pre média na tlačovej konferencii tréner Pavel Hapal.

„Je to podľa od FIFA veľmi nešťastné rozhodnutie. My sme chceli hrať na neutrálnom ihrisku. A napokon nám Izraelci oznámili, že môžeme hrať pokojne u nich,“ pokračoval Hapal. Mal ustarostenú tvár.

Spustila sa lavína klubov

„Až potom FIFA umožnila klubom, že nemusia uvoľniť hráčov, ktorí po návrate musia ísť do karantény. A samozrejme, že sa spustila lavína. Pribúda klubov, ktoré nám neumožnia hráčov nominovať,“ vysvetľoval Hapal.

Hapal pripúšťa, že pred zápasom s Izraelom bude musieť urobiť zmeny v kádri.

„Ale neviem si dobre predstaviť, kde máme vziať hráčov, lebo skoro všetci hrajú v zahraničí. A dokonca ani kluby z domácej súťaže nám neumožnia nominovať hráčov, pretože musia ísť do karantény. Pre náš tím je to veľmi nešťastné rozhodnutie," vysvetlil Hapal.

„Uvidíme, čo bude. Teraz žijem len prvým zápasom," povedal Hapal.

Už dávnejšie je jasné, že nepríde ani kapitán a tvorca hry Marek Hamšík, ktorý pred zopár dňami oslávil Kristove roky.

Nepomáha ani vysoká teplota

Hráčovi z čínskeho Ta-lien I-fang by hrozila po návrate do Číny dlhá karanténa.

„Až tri týždne. To by ho obmedzovalo v tom, že by nemohol trénovať. A prišiel by nepripravený,“ doplnil Hapal.

Z rovnakých dôvodov nenominoval ani Jána Greguša a Alberta Rusnáka, ktorí pôsobia v americkej MLS.

„Bolo to po dohode s klubmi,“ vysvetlil reprezentačný tréner. Spomínaní hráči nebudú hrať ani v prvom zápase proti Česku.

Izrael zažíva druhú vlnu epidémie. Počet nakazených dosahuje aj dve tisíc denne, nikto nevie, kedy mu príde SMS s výzvou zostať v karanténe.

Oproti predpokladom nepomáha ani vysoká letná teplota v krajine. Rýchlo rastie počet hospitalizovaných a pacientov v ťažkom stave.