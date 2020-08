Žilina nastrieľala šesť gólov, Ružomberok stále čaká na prvú výhru

Hlasy po zápase

Ján Haspra, tréner Ružomberka: "Vedeli sme, že nás čaká veľmi náročný zápas, lebo Pohronie je veľmi kvalitný súper, ktorý sa pred novou sezónou veľmi rozumne posilnil. Prvých dvadsať minút sme boli zakríknutí aj stvrdnutí z toho všetkého, z programu, ktorý máme nabitý. Ale postupom času, hlavne v druhom polčase sme sa trošku rozbehli.

Optická prevaha bola na našej strane, ale Pohronie sa dostávalo z toho nášho tlaku do šancí, ktoré nepremenilo. Aj my sme mali svoje príležitosti. Jednoznačne sme chceli výsledok strhnúť na svoju stranu, chceli sme tri body. Vložili sme do toho všetko, ale nepodarilo sa nám dať gól. Sme z toho smutní, ale čo chlapci odviedli po fyzickej stránke, za to by som ich chcel pochváliť."

Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: "Zápas sme začali dobre, mali sme viac z hry. V prvom polčase sme si vypracovali dve šance, ale finálna fáza nebola ideálna, či Blahúta alebo Bimenyimanu. Prekvapilo ma, že druhý polčas sme hrali zakríknuto, dali sme viac priestoru domácim.

Vedeli sme, že súper bude hrýzť, samozrejme, chcel stretnutie vyhrať. Potom sme za päť minút mohli zápas rozhodnúť, najprv Bimenyimana trafil brvno a potom Blahút mal stopercentnú šancu. V závere sme očakávali tlak domácich, ten aj prišiel. Mali tam aj šance, no som rád, že sme remizovali. Bod zvonku sa počíta, tak som spokojný."