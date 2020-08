Séria DAC sa nekončí ani po 1583 dňoch. Divkovič dal gól z nulového uhla

Dunajská Streda je po piatich kolách stále stopercentná.

31. aug 2020 o 0:25 Titanilla Bődová

VIDEO: Marko Divkovič a jeho gól v čase od 4:30 min

ZLATÉ MORAVCE. Zlaté Moravce nad Dunajskou Stredou nevyhrali už 1583 dní. Sériu neprerušili ani teraz, síce ViOn vyhrával, no nakoniec po víťazstve 2:1 bral DAC všetky tri body.

Núdzové riešenie

Bernd Storck prvý raz musel zmeniť svoju obľúbenú základnú jedenástku. Eric Davis dostal po zápase s Trnavou dodatočný trest, a tak v Zlatých Moravciach nebol k dispozícii.

Nemecký tréner namiesto neho poslal na ihrisko Malého a zmenil aj rozostavenie: Dunajskostredčania začali zápas v systéme 3-5-2, keď stopérmi boli Müller, Malý a Kružliak, na pravej strane ihriska operoval Blackman a na ľavej Divkovič.

„V tomto momente máme na post ľavého obrancu len mladého Mendesa, ale on ešte nie je pripravený na takéto zápasy. V tomto núdzovom stave musíme hľadať riešenia, preto som dal na ľavú stranu Divkoviča. Nebolo to zlé, ale nebolo to ani dobré,“ uznal po stretnutí Storck.

„Pôjdem tam, kam ma pošle tréner, ale nie som obranca,“ zdôraznil Divkovič.

Jedno dobrodružstvo na ľavej strane obrany zažil už počas pôsobenia trénera Héldera, proti Trnave, keď sa očividne trápil na nezvyčajnom poste.

„Vtedy to bol jeden polčas. Je to v poriadku, ale naozaj nie som obranca. Som útočník, v útoku sa cítim najlepšie.“

Zmena v rozostavení priniesla obrat

Vnímal to aj Storck. Asi po polhodine hry, keď líder po prvý raz v tomto ročníku prehrával, sa rozhodol zmeniť rozostavenie na 4-3-3. „Ukázalo sa, že to bolo dobré rozhodnutie,“ skonštatoval po zápase tréner DAC.