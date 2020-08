Dončič sa rozlúčil s play off, Clippers sú v semifinále konferencie

Denver vyrovnal sériu s Utahom.

31. aug 2020 o 9:12 TASR

ORLANDO. Basketbalisti Los Angeles Clippers sa prebojovali do semifinále Západnej konferencie NBA. V šiestom dueli 1. kola play off zvíťazili nad Dallasom Mavericks 111:97 a v celej sérii triumfovali 4:2.

Kawhi Leonard sa podieľal na víťazstve Clippers 33 bodmi a 14 doskokmi. Dallasu nepomohlo ani 38 bodov, deväť asistencií a deväť doskokov Slovinca Luku Dončiča.

Mavericks doplatili na rozsiahlu maródku v tíme. Citeľne chýbal najmä lotyšský pivot Kristaps Porziňgis, ktorý v treťom stretnutí za sebou nenastúpil pre problémy s kolenom.

Dončič: Dali sme do toho všetko

"Som hrdý na tím a na to ako bojoval. Nevzdali sme sa až do konca. Clippers sú skvelí, bolo to pre nás ťažké. Dali sme do toho všetko," povedal podľa AP po poslednom zápase sezóny stále iba 21-ročný Dončič, ktorý priviedol Dallas do vyraďovacej časti po štyroch rokoch.

Clippers si na svojho súpera v semifinále konferencie ešte musia počkať, o postupujúcom z dvojice Denver - Utah rozhodne až siedmy duel. Hráči z Colorada vyrovnali sériu na 3:3 po víťazstve 119:107.

Duel bol opäť streleckým súbojom Jamala Murrayho s Donovanom Mitchellom. Kanadský rozohrávač Denveru Murray ho vyhral, keď zaznamenal 50 bodov, jeho náprotivok nastrieľal 44.

Murray si pripísal aspoň 50 bodov v sérii druhýkrát, čím sa vyrovnal Mitchellovi. V histórii pritom do začiatku tohtoročného play iba traja hráči dokázali dať vo vyraďovacej časti počas jednej série aspoň 50 bodov viackrát, boli nimi Michael Jordan, Allen Iverson a Wilt Chamberlain.

Boston vstúpil do série presvedčivo

V sérii Denver - Utah to zvládla hneď dvojica. "Spoluhráči mi veria a ja verím im. Spoločne sa pokúsime stať dvanástym tímom v histórii NBA, ktorý otočil sériu z 1:3 na zápasy," vyhlásil odhodlane Murray.

Basketbalisti Bostonu Celtics úspešne vstúpili už do 2. kola play off. V prvom dueli semifinále Východnej konferencie zdolali obhajcu titulu Toronto Raptors 112:94. Jayson Tatum a Marcus Smart dali v drese víťazov zhodne po 21 bodov.

Boston potvrdil, že to na obhajcu titulu vie, v sezóne s ním má bilanciu 4:1 na stretnutia. Toronto má pritom proti ostatným mužstvám po reštarte súťaže bilanciu 11:0. "Nehrali sme dobre, ani tvrdo, či rýchlo. Dnes nás poriadne nakopali," nehľadal výhovorky tréner Toronta Nick Nurse.

NBA 2019/2020

2. kolo play off

TORONTO - BOSTON 94:112 (23:39, 19:20, 31:29, 21:24)

Najviac bodov: Lowry 17, Ibaka 15, Siakam 13 - Tatum a Smart (5 trojok) po 21, Walker 18 (10 asistencií)

/stav série: 0:1/

1. kolo play off

DALLAS - LA CLIPPERS 97:111 (34:29, 17:28, 23:28, 23:26)

Najviac bodov: Dončíč 38, Finney-Smith 16, Hardaway 10 - Leonard 33 (14 doskokov), Zubac (11 doskokov) a George po 15

/konečný stav série: 2:4/

UTAH - DENVER 107:119 (36:30, 20:31, 23:27, 28:31)

Najviac bodov: Mitchell 44 (9 trojok), Conley 21, Gobert (11 doskokov) a Clarkson po 11 - Murray 50 (9 trojok), Jokič 22, Grant 18

/stav série: 3:3/