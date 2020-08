Kat Klaksvíku si zahrá v treťom predkole proti Midtjyllandu, Škvarka proti Záhrebu

Ferencvárosu určil žreb Dinamo Zahreb.

31. aug 2020 o 12:40 TASR

NYON. Futbalisti Young Boys Bern sa v 3. predkole Ligy majstrov 2020/2021 stretnú s dánskym klubom FC Midtjylland. Cyperská Omonia Nikózia so slovenským útočníkom Michalom Ďurišom narazí na Crvenu Zvezdu Belehrad.

Maďarský Ferencváros Budapešť so stredopoliarom Michalom Škvarkom zabojuje o postup do play off s chorvátskym majstrom Dinamom Záhreb. Rozhodol o tom pondelňajší žreb vo švajčiarskom Nyone.

Švajčiarsky Bern vyradil v 2. predkole KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov, súpera slovenského majstra Slovana Bratislava v 1. predkole. Slovan zápas s Klaksvíkom neodohral, pretože po prílete do dejiska stretnutia lekári hlásili pozitívny test na koronavírus u jedného člena z výpravy "belasých".

Stále len na jeden zápas

Po stretnutí so zástupcami UEFA padlo rozhodnutie, že Slovan môže na zápas nastúpiť, avšak v náhradnom termíne a s náhradným tímom. Aj v druhej výprave Slovana sa však po prílete do krajiny objavil pozitívny prípad.

UEFA napokon skontumovala zápas v prospech Faerčanov. S Klaksvíkom sa Slovan ešte môže stretnúť v 3. predkole EL, žreb je na programe v utorok 1. septembra.

V treťom predkole bude v hre 16 tímov, pričom desať z nich je v majstrovskej vetve a šesť v nemajstrovskej. Víťazi postúpia do play off Ligy majstrov UEFA, neúspešný tím postúpi do play off Európskej ligy.

V dôsledku pandémie koronavírusu sa 3. predkola LM budú hrať iba na jeden zápas. V play off sa už bude hrať na dva duely systémom doma - vonku. UEFA rozhodla, že stretnutia sa v prípade potreby budú môcť odohrať aj na neutrálnej pôde.

Skupinová fáza s mesačným oneskorením

Ak domáci tím ako organizátor nebude môcť pre epidemiologické reštrikcie vo svojej krajine zorganizovať zápas, jeho povinnosť bude zabezpečiť náhradné dejisko na neutrálnej pôde.

Podmienka je, aby hosťujúce mužstvo nemalo problém s cestou. Domáce tímy budú musieť informovať UEFA o obmedzeniach vo svojej krajine v súvislosti s cestovaním a v dostatočnom predstihu dať túto skutočnosť na vedomie aj súperovi.

Futbalové zväzy Poľska, Maďarska, Grécka a Cypru v tejto súvislosti ponúkli pomoc a UEFA informovali, že by svoje štadióny vedeli poskytnúť na odohratie takýchto stretnutí.

Skupinová fáza LM odštartuje v porovnaní s predošlými sezónami s približne mesačným oneskorením 20.-21. októbra, finále v Istanbule sa uskutoční 29. mája budúceho roka.

Liga majstrov 2020/2021

Žreb 3. predkola

Majstrovská vetva (10 klubov)

Ferencváros Budapešť - Dinamo Záhreb

Karabach Agdam - FK Molde

Omonia Nikózia - CZ Belehrad

FC Midtjylland - Young Boys Bern

Maccabi Tel Aviv - Dinamo Brest

Ligová vetva (6 klubov)