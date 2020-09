Kchun-lun bude hrať domáce zápasy v Moskve. V KHL začne sezónu päť Slovákov

Nový ročník sa začína už v stredu.

1. sep 2020 o 15:03 SITA

BRATISLAVA. Už v stredu 2. septembra sa v Rusku začne nový súťažný ročník Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).

Úvod novej sezóny obstarajú v moskovskom súboji o Pohár otvorenia domáci tím CSKA Moskva a Ak Bars Kazaň, teda ostatné dva kluby, ktoré získali Gagarinov pohár. Ten v sezóne 2019/2020 vôbec neudelili, keďže sezónu ešte pred jej vyvrcholením prerušila pandémia koronavírusu.

V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom bude mať KHL o jedného účastníka menej, minimálne na jeden rok zo súťaže odstúpil Admiral Vladivostok. Spomenutá pandémie aj v novom ročníku isto prinesie komplikácie.

Aby sa problémom s cestovaním vyhol čínsky klub Červená hviezda Kchun-lun, na ročník 2020/2021 bude jeho domov neďaleko Moskvy v Mytiščiach. Pri problémy s arénou "doma" stále nehrá ani Avangard Omsk, klub rozložil svoj stan rovnako pri Moskve - v Balašiche.

Otázne je cestovanie ruských tímov do Fínska, Lotyšska, Bieloruska či Kazachstanu prípadne návrat klubov späť do vlasti. Platí to aj opačne, teda výjazdy klubov z týchto krajín k súperom a potom ich návrat domov. Rôzne to bude v KHL aj čo sa týka počtu divákov na tribúnach.

V Kazachstane a Novosibirsku aktuálne nemôžu do arén zavítať fanúšikovia, v ostatných kluboch sa kapacita priaznivcov bude líšiť v závislosti od regiónu a miestnych predpisov.

Súčasťou klubov KHL je aj päť Slovákov - Július a Libor Hudáčkovci, Michal Čajkovský, Adam Liška a Martin Bakoš.

Prezident súťaže Alexej Morozov iba dva dni pred štartom nového ročníka informoval, že počas prípravy na ročník spolu sa až 131 hráčov nakazilo koronavírusom. Podľa Morozova sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo už 57 hokejistov.