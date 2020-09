Neovládal sa, emócie ho vždy stiahli, vraví Vůjtek o Říhovi

Říha doplatil na nehodu autobusu.

1. sep 2020 o 16:15 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Poznal ho ako hráča a roky proti sebe nastupovali aj ako tréneri.

„Odišiel jeden z našich najlepších trénerov,“ povedal o Milošovi Říhovi tréner Vladimír Vůjtek v rozhovore pre isport.cz.

Říha v utorok zomrel v Prahe po ťažkej chorobe, mal 61 rokov.

Doplatil na nehodu autobusu

Vůjtek tvrdí, že ako hráč Říha zďaleka nebol takým búrlivákom ako neskôr na trénerskej lavičke.

„Bol skôr pokojnejší typ. Vysoký, technický center. Už dve prihrávky dopredu mal všetko premyslené. Nebol extra rýchly, k mantinelom sa netlačil, radšej zo stredu tvoril, mal veľký prehľad a pálilo mu to,“ opisuje Vůjtek.

Říhovu hráčsku kariéru pribrzdilo vážne zranenie. „Mal smolu, bol pri havárii, keď šiel s Gottwaldovom (dnešný Zlín – pozn. red.) na zápas autobusom. Sedel vpredu, polámal si nohu a odvtedy mal problémy dostať sa späť do formy,“ priblížil bývalý tréner slovenskej reprezentácie.

Emócie ho stiahli

Vůjtek dokonca Říhu rok trénoval, neskôr sa stretávali ako súperi na lavičkách tímov KHL.

„Tam som mu bol aj na oslave päťdesiatky. Bol v Spartaku Moskva, ja v Diname. Miloš bol veľmi spoločenský, vedel sa baviť a vedel baviť spoločnosť. Dobre spieval, vedel rozbehnúť každú akciu a ľudí potom zabávať aj tri – štyri hodiny. V tom bol perfektný,“ spomína Vůjtek.

Říhu zažil aj v pozícii, v ktorej si ho pamätajú fanúšikovia – ako veľkého búrliváka čertiaceho sa na striedačke.

„Zahadzoval saká, stabilne pokrikoval na rozhodcov. Hovoril som mu – Miloš, je ti to treba? On len pokrčil ramenami a hovorí – ja to viem, jednu tretinu sa udržím, nanajvýš do polovice zápasu, a potom ma to zoberie a neovládam sa. Často sme o tom hovorili. Vraj si nemohol pomôcť, emócie ho vždy stiahli,“ priblížil Vůjtek pre isport.cz.

„Ale jeho trénerská kvalita prevažovala. Nikto z nás nevydržal v Rusku tak dlho,“ doplnil.