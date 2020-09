Nevšedný príbeh Rodáka: Len Slovákov zaskočilo, že som šiel do 6. ligy

Proti Česku môže v bránke nahradiť Dúbravku.

1. sep 2020 o 19:29 Pavol Spál

Keď ho pred dvoma rokmi vtedajší tréner reprezentácie Ján Kozák prvýkrát nominoval, bolo to prekvapenie, lebo vtedy chytal iba tretiu ligu.

Je to príbeh zdravo tvrdohlavého chlapca, ktorý sa v priebehu piatich rokov vyšvihol zo šiestej ligy na najvyššiu úroveň. MAREK RODÁK v uplynulej sezóne vybojoval s Fulhamom postup do Premier League. Slovenského brankára vyhlásili za najlepšieho brankára druhej anglickej ligy.

V drese reprezentácie ho v piatok na Tehelnom poli čaká prvý zápas Ligy národov proti Česku. Pri neúčasti zraneného Martina Dúbravku môže byť práve Rodák jednotkou.

Z Anglicka o vás idú chýry, že ste mentálne veľmi silný. Môžete to potvrdiť?

„To vravia o mne najmä Angličania. Že si z ničoho nerobím veľkú hlavu. A to je pre brankára dobré. Zdravý rešpekt mám, predovšetkým pred veľkými zápasmi. Ale stres nie. Celý život trénujete pre to, aby ste si zahrali nejaký veľký zápas. Tak prečo by som sa potom mal stresovať?

Aj na tieto otázky odpovedal Marek Rodák Patrí medzi brankárov s čuchom na strieľanie gólov? Trúfal by si kopať penaltu? Chodia hráči v šiestej anglickej lige do práce? Koľko asi zarobí hráč v 6. anglickej lige? Zažil nevšedné príbehy v nižších súťažiach ako Jamie Vardy? Kto je jeho brankársky vzor?

V osemnástich ste sa rozhodli zamieriť do šiestej anglickej ligy. Nebol to veľký krok späť?

Určite to prekvapilo iba ľudí na Slovensku. Ale ľudia v Anglicku a najmä tí, čo sa venujú futbalu vedia, že to je dobrý krok pre mladých chlapcov. Prechod z juniorky do áčka je veľmi náročný. Nepodarí sa to každému. Je rozumnejšie ísť na hosťovanie do nižšej súťaže. Platí to špeciálne pre brankárov.

Musíte odchytať veľa zápasov, aby ste získali aspoň nejakú dôveru trénera. Z môjho pohľadu som spravil dobre a postupne som sa posúval čoraz vyššie. V Anglicku je toto špecifické. Tréneri sledujú u mladých hráčov, koľko zápasov či skúseností nazbierali.

Aj v šiestej lige vás sledovali?

Áno. Posielali skautov, ktorí ma sledovali. Šiesta liga má status poloprofesionálnej. Od piatej ligy však ide v Anglicku už o profesionálny futbal. Zápasy vysielajú v televíziách. Ste výrazne na očiach skautov.

Na Slovensku sa hrá v šiestej lige zväčša iba pre zábavu a za pivo a klobásky. Ako vyzerá šiesta najvyššia súťaž v Anglicku?