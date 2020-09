Šaman znovu čaroval. Hrdinom rozstrelu bol brankár-veterán

Pohárové derby medzi Hajnáčkou a Rimavskou Sobotou vyhrali hostia na penalty.

1. sep 2020 o 23:30 (aktualizované 1. sep 2020 o 23:51) Titanilla Bődová

HAJNÁČKA. Nový kostolík s dvoma vežami, na kopci zrúcanina gotického hradu. V Hajnáčke sa hrá futbal pred vskutku jedinečnou kulisou.

Malebné ihrisko pred časom upútalo pozornosť aj holandského fotografa Hansa van der Meera, do jeho projektu o európskych ihriskách sa dostalo ako jediné miesto zo Slovenska.

V druhom kole Slovnaft Cupu sa tu hralo regionálne derby: na pôde štvrtoligistu sa predstavila treťoligová Rimavská Sobota. Zápas bol pôvodne naplánovaný na 19. augusta, ale museli ho posunúť, lebo po búrke bolo ihrisko pod vodou.

Teraz síce tiež pršalo a pred jednou bránkou bol trávnik trochu podmočený, ale dalo sa hrať.

Päťsto divákov

Derby lákalo mnohých z okolia, pri vstupe ich usmerňoval domáci usporiadateľ: „Menšia tribúna je už staršia, veľká je modernejšia, ale tam od tují nevidno jeden roh ihriska.”

Tuje neboli jediným rušivým elementom: malý chlapec, ktorý postával na tribúne pri zábradlí, zakrýval jednu bránu. „On môže stáť kde len chce, je to syn nášho stopéra!”, hrdo vyhlásil jeden z miestnych, keď sa ho spýtali, či nemôže chlapca upozorniť.

Na zápas si našlo cestu 500 fanúšikov, medzi nimi aj dvaja žoviálni starí páni z Fiľakova, vraj neutrálni diváci. Od začiatku neutrálne fandili Hajnáčke.

Okrem tradičnej rivality medzi Fiľakovom a Rimavskou Sobotou mali na to aj praktické dôvody: ak by v treťom kole zavítal FC Košice do Hajnáčky, minuli by menej na benzín. Do okresného mesta je to o 15 kilometrov viac.

Nastúpil aj tréner