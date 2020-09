Škriniar si prevzal trofej pre Futbalistu roka: Dáva mi to novú krv do žíl

Boženík si prevzal cenu pre najlepšieho hráča do 21 rokov.

2. sep 2020 o 11:33 TASR

SENEC. Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik a generálny sekretár SFZ Peter Palenčík odovzdali počas reprezentačného zrazu v Senci trofej víťazovi ankety Futbalista roka 2019, ktorým sa stal obranca Interu Miláno Milan Škriniar.

Útočník Feyenoordu Rotterdam Róbert Boženík prevzal Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho slovenského futbalistu do 21 rokov.

Škriniar vystriedal Hamšíka

SFZ a denník Pravda zorganizovali aj v minulom roku prestížnu anketu o najlepšieho Futbalistu roka, opatrenia v súvislosti s pandémiou však nedovolili vyhlásiť výsledky ankety v tradičnom marcovom termíne v rámci slávnostného galavečera.

Reprezentačný zraz pred blížiacimi sa zápasmi Ligy národov bol vôbec prvou príležitosťou v tomto kalendárnom roku odovzdať trofeje víťazom ankiet.

Škriniar na tróne vystriedal rekordného osemnásobného víťaza ankety Mareka Hamšíka.

Boženík: Znamená to pre mňa veľa

"Chcem sa poďakovať spoluhráčom a trénerom z reprezentácie i klubu, všetkým, čo ma podporujú, rodine i fanúšikom. Veľmi ma teší, že som mohol prevziať túto cenu, je to výborný pocit.

Zo začiatku ma trochu mrzelo, že sa nemohol uskutočniť galavečer, bolo by to krajšie, ale postupom času už ani nie.

Nemusel som aspoň rozprávať pred toľkými ľuďmi a byť v strese. Som rád, že sa mi podarilo vyhrať túto cenu. Dáva mi to novú krv do žíl a, samozrejme, novú motiváciu," uviedol Škriniar pri preberaní ceny.

Držiteľom prestížnej Ceny Petra Dubovského sa stal Róbert Boženík.

"V mojej krátkej kariére je to asi zatiaľ najväčší úspech. Znamená to pre mňa veľa, že som mohol získať túto trofej. Je to pre mňa veľká motivácia do ďalšej práce," povedal 19-ročný útočník pre web SFZ.