Tréner Pivarník: Nepáči sa mi, kam smeruje slovenská liga

Česká liga je vyspelejšia.

2. sep 2020 o 16:10 Juraj Berzedi

V Česku patrí k rešpektovaným futbalovým trénerom, hoci pochádza zo Slovenska. ROMAN PIVARNÍK trénoval v Česku Olomouc, Bohemians Praha, Brno, Plzeň a naposledy Zlín.

Hoci je v súčasnosti bez angažmánu, stále žije futbalom.

"Pred týždňom sme sa stretli s Pavlom Hapalom v Olomouci na futbale a rozprávali sa aj o zápase Slovenska proti Česku v Lige národov," priznal 53-ročný tréner.

Niektorí ľudia ho prirovnávajú k derby Slovana proti Trnave alebo pražskej Sparty proti Slavii. Ako vnímate zápas medzi Slovenskom a Českom?

Boli sme spoločný štát a rivalita stále funguje. Mladšia generácia už nezažila federálnu republiku, ale pre ľudí, ktorí boli jej súčasťou, bude derby medzi Slovenskom a Českom vždy zaujímavé a je jedno, či vo futbale, alebo v hokeji.

Ste Slovák, ktorý dlhé roky žije v Česku. Pocítili ste rivalitu na vlastnej koži?

Nie je to o rivalite. Skôr je to národnostná otázka, ktorá sa často vyťahuje. Som na to dosť citlivý, pretože sme dlho žili v spoločnom štáte. Vždy som nás bral ako Československo. Niektorí ľudia už na to zabudli, s čím sa stretávam aj v Česku.

Keď slovenskí futbalisti hrali pred dvoma rokmi zápas Ligy národov proti Česku, viacerí odborníci mierne favorizovali Slovákov. Zmenilo sa niečo?

Zrejme áno. Obe mužstvá majú kvalitných hráčov. Kým väčšina slovenských reprezentantov pôsobí v zahraničných kluboch, v Česku je situácia odlišná. V domácej lige hrá prím Slavia Praha so svojím totálnym futbalom. V reprezentácii má osem hráčov, plus ďalších troch, ktorí v Slavii pôsobili. Také niečo bolo naposledy za čias Československa, keď Slovan mal v reprezentácii celú obranu a reprezentácia bola zložená z dvoch či troch tímov.

Kým v českom výbere je jedenásť hráčov z domácej ligy, v slovenskom je jediným brankár Dominik Greif. O čom to vypovedá?

Je to obrovský rozdiel. Nepáči sa mi, kam smeruje slovenská liga. Nie som tým vôbec nadšený. V Česku majú kluby väčšie rozpočty a lepšiu infraštruktúru ako na Slovensku. Za najväčší problém však považujem čosi iné.