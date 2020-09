Potrebujú body. Mladých Slovákov čaká dvojzápas proti lídrovi skupiny

Švajčiarsko je v kvalifikácii zatiaľ stopercentné.

3. sep 2020 o 10:34 SITA

Futbalisti Slovenska do 21 rokov. (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Dva dôležité zápasy proti rovesníkom zo Švajčiarska čakajú na slovenských futbalových reprezentantov do 21 rokov v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2021.

Mladí Slováci v piatok 4. septembra o 19.00 h SEČ nastúpia u súpera v Schaffhausene, druhý duel je na programe o štyri dni neskôr v Nitre.

Pred odletom ich testovali

Zverenci trénera Jaroslava Kentoša sa pripravovali od nedele v Trnave a takpovediac za zatvorenými dverami absolvovali šesť tréningov.

Program 2. skupiny kvalifikácie ME 2021 do 21 rokov: Piatok 4. septembra: Švajčiarsko - Slovensko (Schaffhausen, 19.00 h) Gruzínsko - Francúzsko (Gori, 19.00 h) Pondelok 7. septembra: Azerbajdžan - Francúzsko (Sumgayit, 19.00 h) Utorok 8. septembra: Slovensko - Švajčiarsko (Nitra, 20.15 h) Lichtenštajnsko - Gruzínsko (Eschen, 17.00 h)

To všetko v duchu protokolu UEFA Return to play, ktorý stanovuje, ako majú členovia jednotlivých tímov postupovať v čase koronakrízy.

Ešte pred odletom podstúpili futbalisti aj členovia realizačného tímu testovanie na COVID-19. Testy dopadli výborne, všetci boli negatívni.

"Štrnásť dní pred zápasom všetci hráči a aj realizačný tím podstúpil prvé testy, ktoré boli negatívne. Verili sme, že aj vďaka hygienickým a zdravotníckym krokom, ktoré sme následne počas zrazu spravili, aj testovanie pred zápasom dopadne dobre. To sa aj stalo, keďže všetci dostali negatívny výsledok.

V hoteli v Trnave sme boli prakticky len naša výprava, hráči minimalizovali styk s inými ľuďmi a pravidelne si dezinfikovali ruky. Teraz nám už nič nebráni, aby sme šli bojovať o kvalifikačné body,“ ozrejmil asistent trénera Tibor Goljan na webe Slovenského futbalového zväzu.

Švajčiari sú zatiaľ stopercentní

Slovenská "dvadsaťjednotka" v boji o Euro odohrala zatiaľ štyri stretnutia, dosiahla v nich dve víťazstvá a dve prehry so skóre 11:11. Stačí to na štvrté miesto.

Zato Švajčiari sú na čele a stopercentní - zo štyroch zápasov majú štyri víťazstvá a skóre 11:2.

Ak chcú mladí Slováci reálne pomýšľať na postup, mali by v piatok v Schaffhausene bodovať. Súčasné 6-bodové manko na Švajčiarsko je príliš vysoké.

"Švajčiari sú na čele našej skupiny a majú svoju silu. Hrajú komplexný futbal a nie je náhoda, že sú na prvom mieste. Ak chceme zostať v boji v ME, nemôžeme si dovoliť strácať body. Veríme, že po septembrových dueloch stále budeme v hre o šampionát," povedal tréner Kentoš.

Brenkus: Ideme sa pobiť o body

V slovenskom tíme, ktorý v stredu odletel pod Alpy, nechýba ani stredopoliar MFK Ružomberok Adam Brenkus. Po niekoľkých dňoch si zopakoval let do Švajčiarska. Uplynulý týždeň hral s MFK v Ženeve proti tamojšiemu Servette FC v 1. predkole Európskej ligy (0:3).

"S lietaním nemám problém. Povedal by som skôr naopak, mám to veľmi rád. Počas letu takmer vždy zaspím a predpokladám, že to bude rovnaké aj teraz,“ vravel Brenkus.

Rovnako prezradil, čo čaká od piatkového súpera: "Švajčiari majú rýchle, poctivé, dobre organizované mužstvo s kvalitnými individualitami v ofenzíve. My musíme plniť do bodky pokyny od našich trénerov. Ideme sa pobiť o body, na ihrisku necháme všetko, čo je v nás.“

Z prvej fázy kvalifikácie postúpi deväť víťazov skupín a päť najlepších tímov z druhých miest. Týchto štrnásť tímov doplnia Maďari a Slovinci ako organizátori záverečného turnaja na počet šestnásť pre druhú časť kvalifikácie.

Tá sa uskutoční v štyroch skupinách po štyri tímy v termíne 24. - 31. marca 2021. Na ME sa kvalifikujú štyria víťazi skupín plus štyri najlepšie mužstvá z druhých miest. Bude sa hrať vyraďovacím spôsobom od štvrťfinále do finále v dňoch 31. mája - 6. júna 2021. Finále bude hostiť slovinská Ľubľana.