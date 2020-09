Sme tu ako vo väzení, sťažuje sa Francúzka, ktorá herne skolabovala

Tenistka prehrala zápas, v ktorom mala štyri mečbaly.

3. sep 2020 o 13:10 Jana Sedláková

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ZoQZk1jhdGA

NEW YORK, BRATISLAVA. "Je to tu nočná mora, v čom musíme žiť. Je ohavné, čím nás nútia prechádzať," povedala o tohtoročnom US Open francúzska tenistka Kristina Mladenovičová.

Tá v druhom kole prehrala zápas, ktorý mala dokonale rozohraný. Ak by ho dotiahla, bolo by to jedno z najdominantnejších víťazstiev tohtoročného US Open.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nemohla vychádzať z hotela

Proti 20-ročnej Ruske Varvare Gračevovej viedla 6:1, 5:1 a mala štyri mečbaly. Nakoniec prehrala 6:1, 6:7 (2), 0:6.

Súvisiaci článok Obrovský areál je skoro prázdny. Máme tu väčší komfort, vraví Slovák Čítajte

"Hrala som dobre, ale cítila som sa byť na pokraji. A za stavu 5:2 som jednoducho skolabovala, nemala som čo viac povedať," hovorila po zápase.

Zároveň však doplnila, že to, ako s ňou organizátori zaobchádzali, nie je ospravedlním pre jej prehru.

Hoci množstvo tenistov si život v newyorskej bubline pochvaľovalo, Francúzka je opačného názoru. Nemohla vychádzať z hotela a smela len hrať zápasy. Prakticky všetko ostatné mala zakázané.

Nesmela ísť napríklad ani do fitness centra v areáli či na iné pre ostatných hráčov verejné miesta. "Bublina v bubline," komentovala situáciu už skôr Mladenovicová.

Na rozdiel od ostatných hráčov, ktorých testovali na koronavírus každé štyri dni, ona musela na testy chodiť denne.

Chce opäť svoju slobodu

Dôvodom jednotlivých nariadení bolo, že prišla do kontaktu s krajanom Benoitom Paireom. Ten bol pozitívne testovaný na COVID-19 v rámci bubliny a musel tak odísť z turnaja.

"Chcem mať opäť svoju slobodu. Tu sa cítim, ako vo väzení," vyjadrila sa ďalej Mladenovicová na margo opatrení, ktoré podstúpila.

Mala pritom podľa vlastných slov "tridsať negatívnych testov", no predsa sa nemohla pohybovať po areáli ako ostatní hráči, ktorých testovali menej často.

"Podmienky sú ukrutné. Ak by som tušila, že 40-minútové hranie kariet s hráčom, ktorý je pozitívne testovaný, hoci sama som negatívna, bude mať takéto dôsledky, nikdy by som na taký turnaj neprišla," uzavrela 44. hráčka sveta.

Mladenovicová ešte pokračuje na podujatí vo štvorhre, kde sú s Maďarkou Timeou Babosovou najvyššie nasadeným párom.