Súpera Slovákov proti Bulharom zachránila až hlavička v nadstavenom čase

Kenny má za sebou premiéru na lavičke.

4. sep 2020 o 9:10 TASR

BRATISLAVA. Írsky súper slovenskej futbalovej reprezentácie v semifinále baráže EURO 2020 vstúpil do Ligy národov remízou v Bulharsku 1:1. Zachránil ju gólom v nadstavenom čase stopér a kapitán Shane Duffy hlavičkou po rohovom kope.

Nový tréner futbalistov Írska Stephen Kenny po zápase priznal, že jeho tím má ešte na čom pracovať. Najbližšie Íri v súboji 4. skupiny B-divízie LN hostia Fínov (nedeľa 6. septembra).

Íri síce v Sofii mali počas zápasu prevahu, vytvorili si šance, ale nedokázali ich premeniť. V 56. minúte zaváhal ich stred obrany, dobrá prihrávka Todora Nedeleva našla útočníka Božidara Krajeva a ten už vedel ako prekonať írskeho brankára Darrena Randolpha. Zaslúžený bod ale v nadstavenom čase po štandardke zariadil Duffy.

Kenny: Je tu značný priestor na zlepšenie

"Zápas sme kontrolovali v dlhých pasážach a vytvorili sme si dosť šancí, no nevyužili sme ich. Musím povedať, že sme boli dosť zraniteľní v obrane, Bulharsko si z protiútokov tiež vypracovalo niekoľko príležitostí.

Bulhari nás v druhom polčase na 5 minút zatlačili, vtedy hrali najlepšie a dali nám prvý dôležitý gól. Potom to býva ťažšie, trochu nás to frustrovalo, ale verili sme, že to zvládneme. Usadili sa hlboko v defenzíve, bolo ju ťažké prelomiť, ale som rád, že sa nám to podarilo.

Celkovo sme nespokojní, že sme nezvíťazili, ale neprehrali sme. Ukázali sme kvalitu, ale urobili sme aj chyby. Takže je tu stále značný priestor na zlepšenie," zhodnotil duel 48-ročný Dublinčan, ktorý svoj prvý zápas na poste kouča Írov na štadióne bez divákov označil za "surreálnu skúsenosť".

Kenny po zápase pochválil aj útočné trio, v ktorom popri 25-ročnom Callumovi O"Dowdaovi nastúpil 20-ročný Aaron Connolly a 19-ročný Adam Idah.

Proti Slovákom o mesiac

"Nemajú spolu mnoho reprezentačných štartov a Aaron dlho nehral v súťažnom zápase. Je ale šikovný, predstavuje pre súpera skutočnú gólovú hrozbu a bol solídny. Adam to mal medzi obrancami ťažké a určite sa zlepší. Callum tam mal tiež dobré momenty. Všetci sa určite môžu zlepšiť, to ale platí o celom mužstve," dodal Kenny.

Duffy zastupoval kapitána Seamusa Colemana, ktorý bol len na lavičke náhradníkov. Po zápase si priznal vinu na góle domácich a duel zhodnotil: "Sme nespokojní, nie je to zaslúžený výsledok. Chceli sme zvíťaziť, ale je to celé ešte nové, sme spolu len pár dní.

Dôležité pre chlapcov aj trénera je, že sme neprehrali. Ich šance sa rodili najmä po našich chybách a musím vziať zodpovednosť za prvý gól, nedostal som sa do pozície tak rýchlo ako som mal," citoval ho web The Irish Times.

Íri nastúpia v semifinále play off preloženého EURO 2020 na bratislavskom Tehelnom poli proti Slovákom vo štvrtok 8. októbra. Postupujúci sa o miestenku na finálový turnaj ME stretne s úspešnejším z dua Bosna a Hercegovina - Severné Írsko (12. novembra).