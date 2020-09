Obor, čo by hral veľký turnaj. Ako by vyzeral tím Česka a Slovenska?

Československo by bolo gigantom.

4. sep 2020 o 16:56 Pavol Spál

BRATISLAVA. Bývalý internacionál Ladislav Vízek tvrdí, že aj dnes by Slováci a Česi spolu vytvorili extrémne silný tím.

„Bol by to obor, ktorý by sa pravidelne dostával na všetky veľké turnaje,“ zasníval si neraz Vízek.

„Súhlasím. Vždy to platilo. Naši nosní hráči sú v zahraničí, Česi sa môžu oprieť aj o svoju ligu. Bola by to dobrá kombinácia,“ pritakáva Juraj Jarábek, slovenský tréner v službách Karvinej.

Je jedným z dvojice slovenských koučov, ktorí pôsobia v najvyššej českej súťaži. Druhým je Adrián Guľa z Viktorie Plzeň.

Za éry Československa ťažili reprezentačné tímy na všetkých úrovniach zo skvelo namiešaného koktailu.

„Slováci sú prudší a divokejší, my sme zase chytrejší. To nám vravel aj tréner Jozef Vengloš. Zažil som národný tím, kde mali Slováci prevahu, a vôbec mi to neprekážalo,“ spomína Vízek.

Obvyklé čaro chýbajúcich ingrediencií fungovalo.