Messi zostáva v Barcelone, poskytol neobyčajne otvorený rozhovor

V klube bude do budúceho leta.

4. sep 2020 o 18:22 (aktualizované 4. sep 2020 o 19:09) TASR, Boris Vanya, Pavol Spál

BARCELONA. Argentínsky futbalista Lionel Messi zostane v FC Barcelona minimálne do 30. júna budúceho roka.

V piatok oznámil svoje rozhodnutie, že sa nevydá na prestupový trh a dodrží platnosť súčasného kontraktu.

Problém bola výkupná klauzula

Tridsaťtriročný Argentínčan dal nedávno najavo úmysel odísť po dvadsiatich rokoch z Barcelony.

Španielsky klub ho však odmietol pustiť, trval na platnosti zmluvy do budúceho leta a výkupnej klauzule 700 miliónov eur.

Messi tvrdil, že vďaka opcii môže odísť zadarmo, podľa Barcelony si ju mal uplatniť do 10. júna.

„Prezident klubu vždy vravel, že na konci sezóny sa môžem rozhodnúť, či zostanem, alebo nie. Teraz sa drží toho, že som to nepovedal pred 10. júnom, hoci sme v tomto čase ešte pre koronakrízu hrali v La Lige a toto hrozné ochorenie zmenilo celú sezónu," cituje Messiho portál Goal.

"A to je dôvod, prečo budem v klube pokračovať, pretože prezident mi povedal, že jediný spôsob, ako môžem opustiť klub, je po zaplatení odstupného 700 miliónov eur, čo je nemožné," pokračoval.

Syn pred ním nariekal

Messi ďalej pre goal.com uviedol, že nechcel učiniť právne kroky.

"Nikdy by som sa nesúdil s Barcelonou, pretože je to klub, ktorý zbožňujem, ktorý mi poskytol všetko, odkedy som prišiel. Je to klub môjho života, tu som sa stal tým, kým som," skonštatoval.

V drese katalánskeho veľkoklubu odohral 731 zápasov, nastrieľal v nich rekordných 634 gólov.

Veľký vplyv na jeho rozhodnutie mal aj jeho syn Thiago.

„Nariekal predo mnou a naliehal na mňa, aby sme nikam neodchádzali,“ priznal Messi. „Keď som to oznámil manželke a deťom, všetci začali plakať. Bola to brutálna dráma,“ pokračoval.

Peniaze? Inde by zarobil viac

Messi tvrdil, že chcel zmeniť klub, lebo ho frustrovali prehry v Lige majstrov. Naposledy Barcelona utŕžila debakel vo štvrťfinále od Bayernu Mníchov (2:8).

„Potreboval som to, potreboval to klub a bolo by to dobré pre každého. Manželka ma v tom podporovala, aj keď ju to bolelo," priznal.

„Veril som, že klub potrebuje viac mladých a nových ľudí. Myslel som si, že môj čas v Barcelone sa skončil," tvrdil.

O financie mu vraj nikdy nešlo.

„Peniaze? Každý rok som mohol odísť a zarobil by som oveľa viac ako v Barcelone,“ dodal neobyčajne otvorený Argentínčan.