Volko debutoval v Diamantovej lige, na dvojstovke skončil druhý

Slováka zdolal len Talian Desalu.

4. sep 2020 o 20:55 (aktualizované 4. sep 2020 o 22:06) Miroslav Kováčik

BRATISLAVA, BRUSEL. Slovenský šprintér Ján Volko obsadil druhé miesto v behu na 200 metrov na mítingu Diamantovej ligy v Bruseli.

Pri premiére v prestížnom atletickom seriáli dosiahol 23-ročný rodák z Bratislavy čas 20,81 sekundy, čím o sedem stotín zaostal za svojím najlepším tohtoročným výkonom.

Na 44. ročníku Memoriálu Iva van Dammeho triumfoval na dvojstovke favorizovaný Talian Eseosa Desalu časom 20,39 sekundy.

"Boli to dobré preteky, škoda, že bez divákov. Čas mohol byť lepší, ale som rád, že som v premiére DL bojoval vpredu. Škoda, že som tu nebol v lepšej forme, ale po zranení to bolo asi maximum, čo sa mohlo podariť. Som rád, že som to zvládol bez zranenia, som spokojný a šťastný," uviedol Volko v tlačovej správe.

Halový majster Európy z roku 2019 v behu na 60 metrov Volko odštartoval vo štvrtej dráhe veľmi dobre a rýchlo zmazal manko na Belgičana Jonathana Borléeho.

Do záverečnej stovky išiel z druhého miesta, ktoré si napokon udržal pred Čechom Jiřím Polákom. Ten na Volka stratil sedem stotín.

S výkonom svojho zverenca bola spokojná aj trénerka Naďa Bendová.

"Vybojoval skvelé druhé miesto. Mám zvláštne dojmy, prázdny štadión, ticho, síce aparatúra hučí, ale je to niečo zvláštne. Aspoň ja som to tak vnímala. Prvá stovka bola dobrá, na konci zabojoval v úplnom bezvetrí na úrovni 20,80. Umiestnenie si ceníme. Verím, že je to dobrý signál na dokončenie sezóny," uviedla.

Ján Volko sa stal jubilejným desiatym slovenským atlétom, ktorý sa predstavil na mítingu Diamantovej ligy.

Rekordérkou v tomto smere je trojskokanka Dana Velďáková, ktorá má na konte 23 štartov, pričom dvakrát skončila na treťom mieste (v Londýne 2011 a 2015).