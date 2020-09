Turnajová sedmička bez výraznejších problémov postúpila do osemfinále

S turnajom sa lúči nasadený Brit.

5. sep 2020 o 1:05 (aktualizované 5. sep 2020 o 1:21) TASR

NEW YORK. Belgický tenista David Goffin postúpil suverénne do osemfinále dvojhry na grandslamovom US Open.

V treťom kole zvíťazil ako turnajová sedmička nad Srbom Filipom Krajinovičom 6:1, 7:6 (5), 6:4.

US Open 2020 - muži, 3. kolo

Pablo Carreno Busta (Šp.-20) - Ricardas Berankis (Lit.) 6:4, 6:3, 6:2

Jordan Thompson (Austr.) - Michail Kukuškin (Kaz.) 7:5, 6:4, 6:1

David Goffin (Belg.-7) - Filip Krajinovič (Srb.-26) 6:1, 7:6 (5), 6:4

Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) - Cameron Norrie (V. Brit.) 7:6 (2), 4:6, 6:2, 6:1

US Open 2020 - muži, 2. kolo

Corentin Moutet (Fr.) - Daniel Evans (V. Brit.-23) 4:6, 6:3, 7:6 (5), 7:6 (1)