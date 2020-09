Český strelec bol po víťazstve zúfalý. So Štetinom je to zlé, lamentoval

Česi vyhrali napriek problémom.

5. sep 2020 o 1:00 Boris Vanya

BRATISLAVA. Keď sa dva dni pred zápasom Ligy národov medzi Slovenskom a Českom objavil v českom tíme pozitívny prípad na koronavírus, šéf Slavie Praha Jaroslav Tvrdík pohrozil, že svojich hráčov (a nebolo ich málo) z reprezentácie stiahne.

Navyše, len zopár hodín pred úvodným výkopom potvrdili Česi ďalšieho nakazeného, člena realizačného tímu.

Atmosféra v mužstve bola ponurá.

Na výkone futbalistov v derby dvoch bývalých federálnych partnerov sa to však vôbec neodrazilo. Česi po výbornom výkone vyhrali 3:1.

"Rozhodla naša väčšia aktivita. Slovensko považujem za veľmi silný tím. Aj keď mali domáci problémy so zostavou, neznižuje to náš veľmi dobrý výkon," vravel bezprostredne po zápase pre Českú televíziu tréner Jaroslav Šilhavý.

V pražskom televíznom štúdiu hodnotil zápas bývalý futbalový reprezentant Dušan Fitzel.

"Myslel som, že to bude vyrovnanejší zápas, čakal som od Slovákov viac. Bývali atletickejší a teraz sa k ničomu nedostali. Ale na ihrisku sú vždy dvaja, takže to bolo aj tým, že sme ich našou hrou k ničomu nepustili," tvrdil.

Prvý gól zápasu strelil obranca Slavie Praha Vladimír Coufal.

"Celý zápas sme boli lepší, Slováci nemali žiadnu šancu, okrem našich dvoch zlých rozohrávok. Prevýšili sme ich celkom suverénne. Je to skvelý pocit, že sme to v ťažkej situácii takto zvládli, ale inak to všetko stojí za prd," vravel Coufal narážajúc na problémy, ktoré spôsobil v tíme koronavírus.