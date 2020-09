Nadal podobný rekord nemá. Djokovič sa pridal k Federerovi

Podarilo sa mu to po výhre v treťom kole US Open.

5. sep 2020 o 10:28 Jana Sedláková

NEW YORK, BRATISLAVA. Väčšina tenistov nevyhrá na hlavnom okruhu 600 zápasov ani za celú kariéru. A dosiahnuť taký počet triumfov na jednom povrchu?

To sa v histórii podarilo iba trom hráčov.

Po výhre nad Janom-Lennardom Struffom v treťom kole US Open sa medzi nich zaradil Novak Djokovič.

Dosiahol svoju 600. výhru na tvrdom povrchu v kariére. Doposiaľ sa niečo podobné podarilo iba Rogerovi Federerovi. Ten má v súčasnosti 782 víťazstiev.

Métu 600 triumfov na jedinom povrchu dosiahol v histórii ešte jeden hráč - Argentínec Guillermo Vilas. On to však dokázal na antuke.

Djokovič je zároveň rekordérom v počte grandslamových titulov na tvrdom povrchu. Má ich spolu s Rogerom Federerom jedenásť.

Ak by vyhral tohtoročné US Open, v štatistike by sa osamostatnil.

Najväčší rival dvojice Djokovič a Federer - Španiel Nadal - je zatiaľ od podobného zápisu pomerne ďaleko na všetkých povrchoch.

Na obľúbenej antuke napriek najväčšiemu počtu titulov vyhral 436 zápasov. Na tvrdom povrchu 481. Je však zároveň jediný, kto má aspoň 400 výhier na dvoch rôznych povrchoch.