Serena Williamsová je už v osemfinále, dokázala otočiť zápas proti krajanke

Ďalej ide aj Češka Muchová.

5. sep 2020 o 22:28 TASR

NEW YORK. Americká tenistka Serena Williamsová postúpila do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Tretia nasadená zdolala v sobotnom zápase 3. kola krajanku Sloane Stephensovú 2:6, 6:2, 6:2.

O štvrťfinále zabojuje s Mariou Sakkariovou z Grécka. Tá zdolala domácu Amandu Anisimovú 6:3, 6:1.

Medzi najlepších šestnásť hráčok sa prebojovala aj šestnásta nasadená Elise Mertensová z Belgicka, ktorá zdolala Američanku Caty McNallyovú 7:5, 6:1.

Rumunka Sorana-Mihaela Cirsteaová mala proti Češke Karolíne Muchovej v tajbrejku tri mečbaly, ale napokon prehrala 3:6, 6:2, 7:6 (7).

Článok pokračuje pod video reklamou

US Open 2020

Ženy - dvojhra - 3. kolo

Serena Williamsová (USA-3) - Sloane Stephensová (USA-26) 2:6, 6:2, 6:2

Karolína Muchová (ČR-20) - Sorana-Mihaela Cirsteová (Rum.) 6:3, 2:6, 7:6 (7)

Elise Mertensová (Belg.-16) - Caty McNallyová (USA) 7:5, 6:1

Maria Sakkariová (Gr.-15) - Amanda Anisimová (USA-22) 6:3, 6:1