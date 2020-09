Prvýkrát po 27 rokoch. New York Islanders je v konferenčnom finále

V ňom si zahrajú proti Černákovej Tampe.

6. sep 2020 o 7:11 TASR

Hráči New York Islanders. (Zdroj: AP/Frank Gunn - The Canadian Press)

TORONTO. Hokejisti New Yorku Islanders postúpili do finále Východnej konferencie NHL.

V rozhodujúcom siedmom dueli 2. kola play off zdolali v noci na nedeľu v Toronte Philadelphiu Flyers 4:0 a celú sériu vyhrali 4:3 na zápasy. Islanders sa sťahujú do Edmontonu, kde v konferenčnom finále narazia na Tampu Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom.

Islanders sa mohli spoľahnúť na stopercentného Thomasa Greissa, nemecký brankár dosiahol svoje prvé čisté konto v kariére v play off, stačilo mu naň 16 zákrokov.

Newyorský tím položil základ víťazstva v prvej tretine, v ktorej si vybudoval dvojgólový náskok zásluhou presných zásahov obrancov Scotta Mayfielda a Andyho Greenea.

Útočník Brock Nelson sa na výhre podieľal gólom a dvomi asistenciami. Tím z New Yorku sa prebojoval do finále Východnej konferencie prvýkrát od roku 1993.

Play off NHL 2019/2020

Semifinále Východnej konferencie

Philadelphia - New York Islanders 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Góly a asistencie: 10. Mayfield (D. Toews, Eberle), 14. A. Greene (Brassard, B. Nelson), 32. B. Nelson (Jo. Bailey, Pulock), 54. Beauvillier (B. Nelson, Jo. Bailey)

Philadelphia Flyers: Hart (Elliott) – Niskanen, Provorov, P. Myers, Sanheim, Braun, Hägg – Voráček (A), Couturier (A), Giroux (C) –Konecny, K. Hayes, J. van Riemsdyk – Pitlick, Laughton, M. Raffl – Aube-Kubel, N. Thompson, Lindblom.

New York Islanders: Greiss (Varlamov) – Pulock, Pelech, Mayfield, D. Toews, A. Greene, Leddy – Eberle, Barzal, Lee (C) – Jo. Bailey (A), B. Nelson, Beauvillier – Dal Colle, Pageau, Brassard – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin.

/konečný výsledok série: 3:4, Islanders postúpili do konferenčného finále/