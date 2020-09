Nepomohlo 24 bodov Tatuma. Toronto proti Bostonu vyrovnalo sériu

Séria je vyrovnaná aj medzi LA Clippers a Denverom.

6. sep 2020 o 7:24 (aktualizované 6. sep 2020 o 8:39) TASR

ORLANDO. Basketbalisti Toronta Raptors zvíťazili vo štvrtom súboji 2. kola play off NBA nad Bostonom Celtics 100:93.

Obhajcovia trofeje tak vyrovnali stav semifinálovej série Východnej konferencie na 2:2. Pascal Siakam pomohol k víťazstvu 23 bodmi a 11 doskokmi, Kyle Lowry pridal 22 bodov a 11 doskokov.

Celtics nestačilo ani 24 bodov Jaysona Tatuma.

Toronto už viselo nad priepasťou, keď v treťom vzájomnom súboji bolo 0,5 sekundy od stavu 0:3 na zápasy, no O.J. Anunoby trojkou s klaksónom zmenil momentum série.

"Vyzerá to tak, že sme opäť na začiatku. Hráme však proti skvelému tímu, rozhodne to teraz nebude jednoduché. Veľmi dobre to vieme," citovala agentúra AFP najlepšieho strelca Toronta Siakama.

V západnej vetve je takisto stav semifinálovej série vyrovnaný (1:1). Denver vrátil hráčom Los Angeles Clippers úvodnú prehru a v noci na nedeľu zvíťazil 110:101.

Jamal Murray sa na triumfe Nuggets podieľal 27 bodmi, Nikola Jokič zaznamenal 26 bodov a 18 doskokov.

NBA 2019/2020

semifinále Východnej konferencie

Boston - Toronto 93:100 93:100 (27:31, 22:18, 24:32, 20:19)

najviac bodov: Tatum 24 (10 doskokov), K. Walker 15, J. Brown 14 - Siakam 23 (11 doskokov), Lowry 22 (11 doskokov), Ibaka 18

/stav série: 2:2/

semifinále Západnej konferencie

Los Angeles Clippers - Denver 101:110 (25:44, 31:28, 21:17, 24:21)

najviac bodov: George 22, Zubac 15, Leonard (10 doskokov) a L. Williams po 13 - J. Murray 27, Jokič 26 (18 doskokov), Millsap a G. Harris po 13

/stav série: 1:1/