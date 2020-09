Najhoršia prehra, akú som za 40 rokov zažil, hodnotil tréner Islandu prehru s Anglickom

Prehrali v závere 0:1.

6. sep 2020 o 11:02 TASR

REYKJAVÍK, KODAŇ. Anglickí futbalisti sa poriadne natrápili na Islande, kde v úvodnom vystúpení v novej edícii Ligy národov vyhrali 1:0 vďaka premenenej jedenástke Raheema Sterlinga z 90. minúty.

Favorizovaní zverenci Garetha Southgatea mali až 74-percentné držanie lopty, no ofenzívny val súpera nedokázali z hry prelomiť.

"Máme typologicky zrejme najkreatívnejších hráčov v histórii anglického futbalu. Po šestnástku súpera sme hrali naozaj fantasticky, no vo futbale je vždy najťažšie streliť gól," citoval anglického kouča portál uefa.com.

Hostia hrali v Reykjavíku od 71. minúty bez vylúčeného Kylea Walkera, ktorý videl druhú žltú kartu, napriek tomu mali stále hernú prevahu. V závere duelu zahral rukou vo vlastnej šestnástke Sverrir Ingason, inkasoval druhú žltú kartu a Sterling premenil následnú penaltu.

Domáci v turbulentnom závere dostali príležitosť na vyrovnanie, keď o tri minúty neskôr aj oni zahrávali pokutový kop. Birkir Bjarnason však prekopol bránku.

"Bol to ťažký zápas. Vylúčenie Kylea nás nezlomilo, pokračovali sme v aktívnej hre. Na konci sme mali aj trochu šťastia, ale je pravda, že sme mu išli naproti," poznamenal autor gólu.

Defenzívna taktika domácim dlho vychádzala, napokon však boli po zápase smutní. "Bod by bol pre nás ako víťazstvo. Je mi ľúto hráčov, ktorí predviedli naozaj obetavý výkon. Trénujem vyše 40 rokov a táto prehra je jedna z najhorších, akú som zažil. Vedeli sme, v čom je naša sila.

Proti Anglicku nie je iná cesta, iba dobre brániť. Pustiť sa s nimi do otvoreného boja by bola samovražda. V útoku sme toho veľa neukázali, ale dovolím si tvrdiť, že ani súper. O to viac ma škrie, že sme niečo neuhrali," mrzelo trénera Islandu Erika Hamrena.