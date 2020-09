Suarez a Vidal už s Barcelonou netrénujú. Zrejme mieria do Talianska

Obaja majú 33 rokov.

6. sep 2020 o 11:40 TASR

BARCELONA. Uruguajský útočník Luis Suarez a čilský stredopoliar Arturo Vidal dostali od vedenia futbalového klubu FC Barcelona povolenie trénovať individuálne.

Obaja 33-roční hráči už údajne nefigurujú v plánoch nového kouča Ronalda Koemana pre budúcu sezónu.

Podľa informácií ESPN má Suarez namierené do Juventusu Turín. Arturo Vidal vraj rokuje o prestupe do Interu Miláno, kde by ho opäť mohol viesť tréner Antonio Conte, s ktorým už spolupracoval v Juventuse.

Suarez prišiel na Camp Nou v roku 2014 z Liverpoolu. V drese Barcelony sa tešil zo zisku štyroch ligových titulov a štyroch triumfov v Španielskom pohári.

V roku 2015 zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza Ligy majstrov. Za katalánsky veľkoklub strelil takmer 200 gólov vo všetkých súťažiach.