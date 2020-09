Djokovič končí na US Open. Diskvalifikovali ho, lebo trafil rozhodkyňu

V tomto roku ešte neprehral.

6. sep 2020 o 22:29 (aktualizované 6. sep 2020 o 23:22) SME.sk, TASR

VIDEO: Novak Djokovič trafil rozhodkyňu

NEW YORK. Srbského tenistu Novaka Djokoviča diskvalifikovali z grandslamového turnaja US Open za napálanie loptičky do krku čiarovej rozhodkyne.

Loptičku odpálil druhý raz

K incidentu prišlo v osemfinálovom stretnutí mužskej dvojhry proti Španielovi Pablovi Carrenovi-Bustovi za stavu 5:6 v prvom sete.

Frustrovaný Djokovič od zľahka naslepo odpálil za seba loptičku, ktorá nešťastne zasiahla čiarovú rozhodkyňu.

Srbský tenista bol nasadenou jednotkou a najväčším favoritom turnaja. V tomto roku ešte neokúsil trpkosť prehry. Po diskvalifikácii nemá nárok ani na body a finančné prémie za doterajšie víťazstvá na turnaji.

Osudnému momentu predchádzal zaujímavý priebeh prvého setu. Za stavu 5:4 mal Djokovič pri podaní súpera k dispozícii tri setbaly, Carreno Busta ich však odvrátil.

Prvý s pomocou jastrabieho oka, ktoré ho o jediný milimeter zachránilo. Keď odvrátil aj posledný, Djokovič nahnevane odpálil loptičku do steny, za čo ho však empajrový rozhodca nenapomenul.

Španiel získal osem bodov za sebou, nielenže vyrovnal na 5:5, ale v ďalšom geme zobral Srbovi servis.

Favorit v návale frustrácie vytiahol z vrecka loptičku a odpálil ju raketou k zadnej časti kurtu. Zasiahol pritom do krku čiarovú rozhodkyňu, ktorá hneď spadla na zem. Djokovič ku nej hneď pribehol, aby zistil, čo sa jej stalo. Rozhodkyni, ktorá nemohla dýchať, prišiel rýchlo na pomoc zdravotník.

Henman: Musí niesť zodpovednosť

Empajrový rozhodca po konzultácii so supervízorom Soerenom Friemelom rozhodol o jeho diskvalifikácii.

"Niečo podobné sa mi stalo v roku 1995, keď sme hrali štvorhru. Trafil som vtedy zberačku loptičiek do ucha. Djokovič nemieril na rozhodkyňu, ale za svoje činy musíte niesť zodpovednosť. Žiadny iný verdikt ako diskvalifikácia neprichádza do úvahy," komentoval Brit Tim Henman pre Amazon Prime.

"Hráčov zvyknú diskvalifikovať aj za menšie priestupky," komentoval bývaly austrálsky tenista Darren Cahill, ktorý komentuje US Open pre ESPN.

"Neuveriteľné, čo sa práve stalo na kurte. Novak Djokovič nešťastne, ale úplne stupídne trafil čiarovú rozhodkyňu do krku a rozhodcovia nemali inú možnosť ako ho diskvalifikovať. Wow..." reagovala na Twitteri Martina Navrátilová.

Zverev: Bolo to o milimetre

Na Djokovičovu diskvalifikáciu zareagoval jeho konkurent Nemec Alexander Zverev a označil ju za veľmi nešťastnú.

"Novak odpálil loptičku a tá veľmi nešťastne trafila čiarovú rozhodkyňu do oblasti krku. Existuje pravidlo, na základe ktorého za toto nasleduje diskvalifikácia.

Myslím si, že supervízori si iba robia svoju robotu. Ak by loptička nezasiahla rozhodkyňu do citlivej oblasti, Novak by mohol pokračovať v zápase, bolo to o milimetre," citovala slová Zvereva agentúra AFP.

Bývalá ženská svetová jednotka Američanka Tracy Austinová označila rozhodnutie vylúčiť Djokoviča z turnaja za správne. "Bol to správny verdikt. Vyrazilo mi to dych. Dúfam, že čiarová rozhodkyňa bude v poriadku."

Djokovičova diskvalifikácia znamená, že prvýkrát od roku 2014 pribudne na listinu grandslamových víťazov v mužskom singli nové meno.