Problémom sú fanúšikovia. Cyklistov testovali, výsledky sa dozvedia až pred etapou

Testovali úplne všetkých.

7. sep 2020 o 14:41 SITA

LA ROCHELLE. Deň oddychu na Tour de France je spravidla spojený aj so stretnutiami s priateľmi či rodinnými príslušníkmi.

Očakávaný výdych po deviatich dňoch tvrdej cyklistiky v často členitom teréne má však tento rok iný charakter ako zvyčajne.

Cyklisti aj členovia ich sprievodných tímov sa podrobia testom na koronavírus. Organizátori Tour de France sa chystajú až na 650 odberov, niektorých účastníkov otestovali už v nedeľu.

V utorok sa väčšina dozvie ortieľ, či bude pokračovať na 107. ročníku Tour, alebo sa zbalí a pôjde do domácej karantény.

Fanúšikovia v horách nemali zábrany

"Zodpovednosť je namieste. Francúzsko je s viac než 30 000 úmrtiami jednou z najviac zasiahnutých európskych krajín. Nielen cyklisti, ale aj všetci ostatní účastníci Tour vrátane fanúšikov sú ovplyvnení prísnym zdravotným protokolom a musia sa mu podriadiť," uviedli organizátori pre AP.

Lenže práve nedisciplinovaní fanúšikovia môžu v konečnom dôsledku spôsobiť veľké problémy.

Úvodné etapy na francúzskej Riviére boli napohľad bezproblémové, vrátane obmedzeného počtu fanúšikov v cieli počas rýchlych dojazdov šprintérskych etáp.

Lenže akonáhle Tour vstúpila do majestátnych Pyrenejí, viacerí fanúšikovia odhodili zábrany a s nimi aj ochrany tváre či dodržiavanie dvojmetrovej vzdialenosti pri povzbudzovaní.

Príjazdové cesty na horské priesmyky Col de Menté, Port de Bales či Col de Peyresourde lemovali tisícky ľudí, ktorí sa ako za starých čias predháňali v tom, kto sa dostane čo najbližšie k cyklistom, resp. bude môcť zakývať do televíznych kamier počas priamych prenosov.

A riziko nákazy koronavírusom sa zrazu mnohonásobne zväčšilo napriek tomu, že cyklisti žijú v "bublinách", kde nepustia nikoho okrem samých seba, tímových kolegov a členov obslužného personálu.

Dvaja nakazení? Odchádza celý tím

"Nechcem to privolávať, ale bola by to asi hanba, ak by bol niektorý jazdec vylúčený z Tour de France pre nedisciplinovanosť fanúšikov," uviedol tímový manažér Cofidisu Cedric Vasseur.

"Máme určitý pandemický koncept a snažíme sa ho prísne dodržiavať. Štyridsaťstranový protokol nás núti robiť dookola tie isté veci, len aby sme nič neporušili. Máme jasne stanovené normy na usmernenie všetkých členov nášho tímu. Nie je však v našich silách ovplyvniť správanie fanúšikov," skonštatoval Jeroen Swart, vedúci lekárskeho tímu UAE Team Emirates, ktorý vypracoval príslušný dokument pre svoj tím.

Zdravotný protokol Tour de France je neúprosný.

Ktokoľvek s pozitívnym testom bude musieť opustiť karavánu Tour a pri počte viac ako dvoch nakazených v jednom tíme v priebehu siedmich dní končí v pretekoch celé družstvo.

Po dni voľna príde rovinatá etapa

Do úvahy však prichádza aj možnosť zlého vyhodnotenia testu. Inými slovami, pozitívny test ešte v skutočnosti nemusí znamenať naozaj človeka reálne nakazeného koronavírusom.

Negatívnu skúsenosť so zle vyhodnoteným testom mali ešte na menších pretekoch pred Tour de France aj veľké tímy Ineos Grenadier či Bora-Hansgrohe.

"Aby sa zabránilo falošne pozitívnym výsledkom, ktoré by mohli vylúčiť zdravých jazdcov z pretekov, organizátori sa pokúsia čo najrýchlejšie vykonať opätovné vyšetrenie a rozbor krvi. Pre tento účel založili mobilné laboratórium, ktoré môže priniesť nové výsledky už za dve hodiny," pripomína AP.

Po náročnom pyrenejskom víkende trávi pelotón voľný deň v prímorskom departmente La Charente na západe Francúzska.

Preteky budú pokračovať v utorok desiatou etapou, ktorá bude profilovo zrejme najjednoduchšia spomedzi všetkých v tomto ročníku. Na cyklistov čaká 168,5 kilometra po úplnej rovine medzi dvoma ostrovmi Ile d'Oléron a Ile de Ré.

Šprintérska prémia príde na rad po 129 km v Chatellailon-Pláge.

Na nej aj v hromadnom šprintérskom závere sa očakáva sa tvrdý boj o zelený dres medzi Petrom Saganom a Samom Bennettom. Slovenský obhajca triumfu v bodovacej súťaže zatiaľ vedie s malým náskokom sedem bodov.