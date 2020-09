Foden a Greenwood porušili karanténu na Islande, musia opustiť reprezentáciu

Správali sa naivne, povedal tréner.

7. sep 2020 o 15:52 TASR

LONDÝN.Anglickej futbalovej reprezentácii bude v utorkovom zápase 2. skupiny A-divízie Ligy národov v Kodani proti Dánsku (20.45) chýbať dvojica Phil Foden a Mason Greenwood.

Obaja hráči porušili karanténne opatrenia počas prechádzajúceho duelu na Islande, na základe čoho musia opustiť národný tím a vrátiť sa domov do Anglicka.

Foden s Greenwoodom absolvovali v sobotňajšom zápase v Reykjavíku premiéru v reprezentačnom A-tíme, Angličania zvíťazili nad domácim Islandom 1:0 gólom Raheema Sterlinga z jedenástky v 90. minúte.

Obaja debutanti však viac ako svojím výkonom zaujali videom, ktoré sa neskôr objavilo na sociálnej sieti. Dvojicu hráčov zachytáva v prítomnosti žien mimo tímovej "bubliny".

"Nanešťastie, dnes ráno ma upozornili, že dvaja naši chlapci porušili opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, preto opustili bezpečnostnú bublinu," vyjadril sa tréner Albiónu Gareth Southgate.

"Museli sme sa rýchlo rozhodnúť, že nemôžu ďalej byť v interakcii so zvyškom mužstva. Nedovolili sme im vycestovať na spoločný tréning."

Dvadsaťročný Foden s o dva roky mladším Greenwoodom chýbali už na pondelkových tímových raňajkách. "Správali sa naivne," citovala kouča agentúra AP. Southgate vychádzal iba zo zverejneného videa, sám nevedel povedať, či dvojica skutočne opustila tímový hotel na Islande.

Anglickí reprezentanti sú pravidelne testovaní na ochorenie COVID-19 a mali výnimku z islandských opatrení. Podľa tamojších nariadení by mala každá osoba po príchode do krajiny putovať do päťdňovej izolácie.

"Tak dlho sme pracovali na tom, aby sme si všetci zvykli na obmedzenia a dodržiavali ich. Je jasné, že obaja opatrenia porušili. Vzhľadom na predpisy museli obaja odcestovať domov do Anglicka," dodal Southgate.