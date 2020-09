Serena Williamsová je už vo štvrťfinále, zvládla dvaapolhodinovú bitku

Vyradila Sakkariovú.

7. sep 2020 o 21:00 TASR

NEW YORK. Americká tenistka Serena Williamsová sa prebojovala do štvrťfinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

V osemfinále ako nasadená trojka zdolala pätnástku "pavúka" Grékyňu Mariu Sakkariovú po takmer dvaapolhodinovej trojsetovej bitke 6:3, 6:7 (6), 6:3.

Bývalá svetová jednotka stále živí šancu na zisk 24. grandslamového singlového titulu, ktorým by vyrovnala rekordný zápis Austrálčanky Margaret Courtovej.

V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke súboja medzi Francúzkou Alize Cornetovou a Bulharkou Cvetanou Pironkovovou.

Článok pokračuje pod video reklamou

US Open 2020

Ženy, osemfinále - výsledky