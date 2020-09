Matky na US Open píšu históriu. Serena dosiahla historický zápis

Vo štvrťfinále bude čeliť bulharskej súperke.

8. sep 2020 o 10:04 Miroslav Kováčik

NEW YORK. Tohtoročné US Open je v mnohých ohľadoch špecifické. Kým v mužskej časti turnaja rezonuje najmä diskvalifikácia svetovej jednotky Novaka Djokoviča, medzi ženami píšu zaujímavý športový príbeh matky.

Vôbec prvýkrát v histórii grandslamových turnajov sa stalo, že do štvrťfinále postúpili tri hráčky, ktoré v minulosti priviedli na svet potomka.

Kým Američanka Serena Williamsová hrala po narodení dcéry Olympie už štyri neúspešné grandslamové finále, Bieloruska Viktoria Azarenková a Bulharka Cvetana Pironkovová sú ako matky premiérovo medzi osmičku najlepších.

Bližšie k vyrovnaniu rekordu

Domáca favoritka zdolala v osemfinále Grékyňu Mariu Sakkariovú 6:3, 6:7 (6), 6:3 a odplatila jej prehru z augustového turnaja Western & Southern Open.

Po nezvládnutom tajbrejku druhého setu priznala, že sa jej vynorili spomienky na nedávny vzájomný zápas.

"Samozrejme, trochu som na to myslela, ale nie dlho. Bol to bol úplne iný zápas. Proste som bojovala. Ona hrala dobre, agresívne a ja som vedela, že musím urobiť to isté," uviedla Serena Williamsová v rozhovore tesne po skončení stretnutia.

Na turnajoch tzv. veľkej štvorky postúpila rodáčka z mesta Saginaw do 53. štvrťfinále a dosiahla jubilejné 100. víťazstvo na centrálnom kurte Arthura Asha.

Navyše, opäť je o krok bližšie k zisku 24. grandslamového titulu, ktorým by sa vyrovnala legendárnej Austrálčanke Margaret Courtovej. Doposiaľ v New Yorku triumfovala šesťkrát, naposledy v roku 2014.

