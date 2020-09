Ak bude bývať vo svojom byte, zrejme príde. Serena zvažuje účasť na Roland Garros

Definitívne však túto otázku dorieši po US Open.

8. sep 2020 o 12:09 TASR

NEW YORK. Americká tenistka Serena Williamsová sa chce pred potvrdením účasti na grandslamovom turnaji Roland Garros (21. septembra - 11. októbra) porozprávať s organizátormi o bezpečnostnom protokole.

Namiesto ubytovania v hoteli by totiž uprednostnila svoj byt. Informovala o tom agentúra AFP.

Rovnaký model zvolila 23-násobná grandslamová víťazka aj na prebiehajúcom US Open: "Ak budú na tribúnach fanúšikovia, nerozumiem, prečo by sme nemohli byť ubytovaní, kde chceme," myslí si.

Williamsová mala v minulosti vážne problémy s pľúcami, ktoré ju počas pandémie radia do rizikovej skupiny.

"Práve preto som veľmi opatrná a snažím sa strániť verejných priestranstiev. Dodržiavam od ľudí nie dvojmetrový, ale štvormetrový odstup. Napriek tomu si myslím, že sa na turnaji napokon zúčastním.

Musím si to však ešte nechať prejsť hlavou a rozhodnúť sa tak, aby som neohrozila moje zdravie. Mám stále niekoľko otázok pre organizátorov, no budem to riešiť až po US Open," povedala.

Vo Flushing Meadows sa po víťazstve nad Grékyňou Mariou Sakkariovou prebojovala už do štvrťfinále, v ktorom sa stretne s nenasadenou Bulharkou Cvetanou Pironkovovou.