Zabel pre SME: Som šťastný muž, že som nemusel súťažiť so Saganom

Na Tour de France bol roky synonymom jazdca v zelenom drese. O túto pozíciu postupne prišiel kvôli Petrovi Saganovi. Vlani slovenský cyklista prekonal jeho rekord v počte triumfov v bodovacej súťaži na Tour de France.

"Pre Sagana je jazdenie na bicykli a súťaženie jedna veľká hra," hovorí legendárny nemecký cyklista ERIK ZABEL v rozhovore pre SME.

Šesťkrát ste získali zelený dres na Tour de France (1996 - 2001), vyhrali ste aj viaceré klasiky. Boli úspechy na Tour výnimočnejšie ako iné víťazstvá?

Tour je mimoriadna, pretože sú to najznámejšie preteky v cyklistickom kalendári a pre mnohých jazdcov sú vrcholom sezóny. Všetci sú veľmi motivovaní, aby boli najlepší práve na Tour. Preto sú víťazstvá na nej cennejšie ako kdekoľvek inde.

Čo musí mať jazdec, ktorý chce na Tour de France bojovať o zelený dres?

Najprv musí byť dobrým cyklistom. Musí tiež patriť k rýchlym pretekárom v pelotóne, pretože ide o bodovaciu súťaž. Takisto je dôležité byť konzistentným jazdcom, ktorý dokáže vyhrať tri či štyri etapy a bodovať aj na prémiách. Peter Sagan sa počas kariéry stal stabilným pretekárom. Pravdepodobne je to jeden z najlepších jazdcov v pelotóne.

Erik Zabel Narodil sa v roku 1970 v Berlíne. Na Tour de France získal šesť zelených dresov v rokoch 1996 až 2001, keď jazdil za slávny nemecký tím Deutsche Telekom. Súťažil v ére Jana Ullricha a Lancea Armstronga. V kariére vyhral vyše dvesto pretekov, štyrikrát uspel na slávnej klasike Miláno – San Remo. V roku 2013 sa priznal k užívaniu dopingu. Na rozdiel od iných hriešnikov mu však neodobrali žiadne víťazstvo.

Posledný zelený dres ste vybojovali, keď ste mali 31 rokov. Bolo s pribúdajúcim vekom náročnejšie vyhrať bodovaciu súťaž?

Určite áno. Keď som získal posledný zelený dres v roku 2001, bolo to natesno so Stuartom O'Gradym. Bol veľmi blízko, rozhodlo len zopár bodov (osem, pozn. red.). Áno, zrazu prišli mladší a rýchlejší pretekári.

Keď som získal druhý alebo tretí zelený dres, nemal som takú konkurenciu ako v roku 2001. Vtedy som bol stále dobrý, ale už nie najlepší. V etapách som končil na druhom, treťom mieste.

Peter Sagan má 30 rokov. Koľko zelených dresov ešte môže vybojovať?

Dúfam, že jeden získa aj v tomto ročníku. Znamenalo by, že to bude ôsmykrát. Myslím si, že keď sa vráti do formy, ktorú mal v predošlých sezónach pred pandémiou, dobre sa pripraví na budúcoročnú Tour. Ešte budúcu sezónu ho dokáže získať. Zastaví sa na čísle osem, deväť alebo desať.

Bývalý víťaz Tour Brit Bradley Wiggins povedal, že Sagan pôsobí dojmom zbitého muža a nevyzerá tak, ako sme boli zvyknutí v minulosti. Čo si o tom myslíte?

Toto je špecifická sezóna, ktorú ovplyvnil koronavírus. Viem, že Peter nemal najlepšiu prípravu.