Jágr je nadšený. S postupom do najvyššej ligy mu pomôže aj Plekanec

V NHL odohral viac než tisíc zápasov.

8. sep 2020 o 18:34 SITA

BRATISLAVA. Skúsený český hokejový útočník Tomáš Plekanec sa rozhodol pre návrat do rodného Kladna.

Tridsaťsedemročný center strávil predchádzajúcu sezónu v Brne, ale po návrate zo zámoria si už zahral aj v drese Kladna.

Rytieri v uplynulom ročníku vypadli z českej extraligy a v najkratšom možnom čase by sa radi vrátili medzi domácu elitu.



"To chceme našim fanúšikom zdôrazniť. Urobíme všetko pre to, aby sme postúpili. Verím, že sa nám to vďaka podpore partnerov, mesta a fanúšikov podarí," uviedol na oficiálnom webe klubu jeho majiteľ a hrajúca legenda Jaromír Jágr.

"Do klubu tiež prichádza Tomáš Plekanec, ktorý u nás bude pôsobiť dva roky. Sme veľmi radi, že sme sa dohodli. Je to výborný a skúsený útočník," dodal Jágr.

Plekanec v Česku pôsobil v najvyššej súťaži iba v Brne a Kladne. Viac ako tisíc zápasov odohral v zámorskej NHL, drvivú väčšinu za Montreal Canadiens. Krátko hral aj za Toronto Maple Leafs.

"Opäť som v pozícii, keď chcem pomôcť Kladnu k návratu do extraligy. Kvôli aktuálnej situácii s koronavírusom však nie je jednoduché niečo plánovať. Som však rád, že som späť a urobíme všetko pre to, aby sme si postup zopakovali," uviedol Plekanec, ktorý za Kladno nastúpi už v sobotu proti Kolínu.



Plekanec debutoval vo farbách materského klubu v októbri 1998 ako 16-ročný mladík a doteraz je najmladším hráčom, ktorý za Kladno v ligovom súboji nastúpil.