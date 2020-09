Bennett mu vzal zelený dres. Ešte sme len v polovici, upozorňuje Sagan

Ír vyhral svoju prvú etapu na Tour.

8. sep 2020 o 18:50 Miloslav Šebela

SAINT-MARTIN-DE-RÉ, BRATISLAVA. „Snívate o tom a stále máte pochybnosti, či sa to niekedy vôbec splní. Vyšlo to. Dokázal som to. Chvíľu mi trvalo, kým mi to došlo,“ hovoril so slzami v očiach Ír Sam Bennett.

Počas rozhovoru pre Eurosport sa mu postupne zlomil hlas.

Víťazstvo na Tour de France je pre väčšinu cyklistov sen. Je to výsledok, ktorý im vie zmeniť kariéru, pomôcť získať lepšie meno, uznanie súperov, lepší kontrakt.

V prvom rade je to najvyššia známka kvality. Ako víťazstvo na grandslamovom turnaji.

V Bore nemal toľko šancí

Bennett túžil po víťazstve na Tour celý život. Pri prvých dvoch štartoch v rokoch 2015 a 2016 na to ešte nemal kvalitu.

Potom sa však vypracoval.

Začal víťaziť, lenže v tíme Bora-Hansgrohe nebol v najlepšej pozícii. Vtedy totiž prišiel Peter Sagan a okrem toho sa začal zlepšovať aj Pascal Ackermann.

V tejto konkurencii bol Bennett až treťou voľbou. O tom, že sa dostane na Tour de France, mohol skutočne len snívať.

Aj preto sa rozhodol z Bory odísť. Víťazstvo v desiatej etape Tour vybojoval v tíme Deceuninck - Quick Step.

„V šprinte som vyčkával. Bál som sa, že už čakám pridlho. Potom mi zas napadlo, či nemám príliš veľký prevod. Neviem. Prepáčte, nikdy som si nemyslel, že budem taký uplakaný,“ ospravedlňoval sa.

Na cieľovej rovinke šprintoval rýchlosťou 65 km/h.

Podarilo sa mu dosiahnuť, po čom tak dlho túžil. Čo bude nasledovať teraz?