Súdila sa o syna. Nik by si nemal vyberať medzi kariérou a dieťaťom, vraví

Tvrdí, že tehotenstvo ju fyzicky ovplyvnilo len pozitívne.

10. sep 2020 o 10:25 Jana Sedláková

BRATISLAVA. Najskôr bola najlepšou tenistkou sveta, potom otehotnela a musela sa súdiť o syna. Poznačilo to aj jej kariéru.

Po koronavírusovej pauze je zatiaľ nezdolateľná.

"Predtým, ako sa mi narodil syn, tenis bol celý môj život," hovorila Viktoria Azarenková pre BBC.

Bieloruska postúpila už do semifinále US Open, v ktorom sa stretne so Serenou Williamsovou.

Vo štvrťfinálovom zápase dovolila uhrať Elise Mertensovej iba jediný gem. Zápas vyhrala 6:1, 6:0.

Keď otehotnela, myslela si že je koniec

V rokoch 2012 a 2013 vyhrala Australian Open a dostala sa aj do finále US Open.

Tam a rovnako aj na väčšine ďalších turnajov, ju zastavila jediná súperka. Serena Williamsová.

Čoraz viac ju však začali trápiť zranenia. Vystrábila sa z nich až v roku 2016.

Vrátila sa späť do elitnej desiatky, no vtedy oznámila prekvapivú správu. Čakala dieťa.

"Inšpirujú ma silné športovkyne, ktoré sa po pôrode vrátili na úplný vrchol. Tiež to tak chcem," naznačila.

Po rokoch však v rozhovore pre BBC priznala, že až taká optimistka nebola. "Prvé, čo mi napadlo, bolo, že mám po kariére," vravela v roku 2019.

Vziať syna do Európy? Bol by to únos

Syna Lea porodila v decembri 2016. Na kurty sa chcela postaviť už v júli nasledujúceho roka.

"Teším sa, že začnem novú etapu mojej kariéry," vravela pre oficiálny web WTA.

Odohrala však len dva turnaje.

"Krátko po Wimbledone sme sa s Leovým otcom rozišli a teraz riešime záležitosti okolo syna z právneho hľadiska. Na US Open by som mohla hrať len v prípade, ak by som syna nechala v Kalifornii. A to nechcem spraviť," písala na Twitter v auguste 2017, keď sa odhlásila sa z grandslamového turnaja.

Problém bol v tom, že jej expartner Billy McKeague je Američan a Azarenková nemá americké občianstvo. Ak by vzala svojho syna mimo Kalifornie, úrady by to mohli hodnotiť aj ako únos.

"Nikto by si nemal v živote vyberať medzi dieťaťom a kariérou," zamýšľala sa na sociálnej sieti.

“ Viem, že s týmto asi veľa žien nebude súhlasiť, ale ja som sa po tehotenstve cítila lepšie. Zrazu som bola silnejšia. „ Viktoria Azarenková

Zároveň otvorene napísala o osobných problémoch s bývalým priateľom.

"Keď vidíte muža, ako sa nerešpektujúco správa k žene pred svojím otcom a on nič nepovie, je to viac o tom mužovi, alebo o otcovi a o tom, ako ho vychoval? A keď vidíte muža, ktorý sa nerešpektujúco správa k žene pred svojou matkou a ona sa na tom smeje, hovorí to viac o tom mužovi, či o matke, ako ho vychovala?" vyznala sa Azarenková.

"Ako nazvete človeka, ktorý vám nikdy nič nepovie do očí, ale len na vás z diaľky zašteká, sadne do auta a odíde?" hovorila ďalej.

Na kurty sa napokon vrátila na jar 2018. Popri tom bojoval o syna.

Súdny spor nakoniec vyhrala, so synom sa mohla vrátiť do Európy.

"Dobrodružstvo mamy a Lea sa začína. Prvá zastávka - vidíme sa v Madride," písala na sociálnu sieť. Šla na turnaj do Madridu.

Cíti sa lepšie ako pred tehotenstvom

Z hľadiska pravidiel však bol návrat po materskej zložitý. Azarenková spolu ďalšími hráčkami vyrokovali s WTA nové pravidlá.

Hráčky dnes môžu s renkingom, aký mali pred materskou, odohrať dvanásť turnajov, predtým to bolo osem. V prvom kole tiež už nemôžu dostať nasadenú súperku.

"Chcem, aby to bolo dedičstvo, ktoré po mne zostane, že bojujem za ženy, aby sa cítili lepšie a že búram stereotypy a posúvam latku vyššie," vravela pre BBC.

Na na celej situácii našla aj niečo pozitívne.

"Nebyť takej ťažkej situácie, ako je táto, nikdy by som sa o sebe toľko nenaučila. Musela som vyjsť z komfortnej zóny," vyznala sa pre BBC.

Dokonca hovorí, že tehotenstvo jej prospelo aj fyzicky.

"Viem, že s týmto asi veľa žien nebude súhlasiť, ale ja som sa po tehotenstve cítila lepšie. Zrazu som bola silnejšia, celkove som zo svojho tela mala lepší pocit," vravela pre BBC. Syn sa jej narodil, keď mala 27.

Pred dvadsiatimi rokmi by zrejme hráčka v takomto veku už mohla na návrat zabudnúť. Bolo bežné, že tenistky končili aj pred tridsiatkou.

Dnes to neplatí.

"Necítim sa, že by som čoskoro mala mať tridsať, fyzicky som na tom lepšie ako v dvadsiatich," vravela vlani tesne pred tridsiatymi narodeninami pre britské Metro.

Viktoria Azarenková na turnaji WTA v New Yorku 2020. (zdroj: TASR/AP)

Uvažovala, že skončí

Po návrate do tenisového kolotoča prišli želané výsledky iba vo štvorhre.

Vyhrala dva turnaje a po boku Ashleigh Bartyovej prešla v roku 2019 do finále US Open.

Vo dvojhre významnejší úspech nedosiahla. Až kým neprišla koronapauza. Azarenková išla na svoj obľúbený turnaj v Cincinnati (hral sa v New Yorku, v rovnakom areáli ako US Open).

A z pozície 59. hráčky sveta nečakane zvíťazila. Dočkala sa tak prvého titulu ako matka.

"Nie je to žiadne kúzlo. Aj keď to ľudia občas tak berú. Pritom je to iba konzistentná práca na sebe," povedala na tlačovej konferencii po zisku titulu.

Skvelú formu potvrdzuje aj na US Open. Je už v semifinále. Takto ďaleko tu bola iba dvakrát. Pri finálových účastiach v rokoch 2012 a 2013.

V boji o tretí postup ďalej vyzve svoju veľkú rivalku, ďalšiu matku, Serenu Williamsovú.

Po výhre v prvom kole US Open pritom priznala, že počas pandémie päť mesiacov nedržala raketu v ruke. A to bolo iba kúsok od konca kariéry.

Ak by ju vraj dlhá pauza poznačila negatívne, skončila by. "Ale otočilo sa to. Tak som sa rozhodla ešte raz to skúsiť," povedala na tlačovej konferencii.