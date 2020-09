Volko na Zlatej tretre zhasol, v hre je ďalšia účasť na Diamantovej lige

Slovenský šprintér skončil v Ostrave na siedmom mieste.

9. sep 2020 o 15:43 Miroslav Kováčik

BRATISLAVA. Slovenský atlét Ján Volko absolvoval v ostatných piatich dňoch dve náročné šprintérske skúšky.

Po druhom mieste na pretekoch Diamantovej ligy v Bruseli nechýbal ani na prestížnej Zlatej tretre v Ostrave, kde v utorok v kvalitnej konkurencii obsadil v behu na 150 metrov siedmu priečku.

S výkonom na netradičnej trati nebol halový majster Európy v behu na 60 metrov spokojný.

V závere na súperov nestačil

"Musím prísť na to, v čom bol problém. Po fyzickej aj psychickej stránke som sa cítil veľmi dobre. Keby som sa s týmto časom umiestnil na druhom či treťom mieste, tak by to asi nikto neriešil. Sila umiestnenia je však veľká," povedal Volko na tlačovej konferencii.

Jeho trénerka Naďa Bendová očakávala čas na úrovni 15,40 sekundy. Volko za ním napokon zaostal o štrnásť stotín.

"Po 120 metroch boli všetci na jednej úrovni, ale na posledných tridsiatich metroch Janko zhasol. Nájsť príčinu nebude jednoduché, ale možno nemá zmysel sa v tom vŕtať. Niekedy to športovcovi nevyjde tak, ako očakáva. Najbližší program je náročný, ale verím, že to zvládneme a zlepšíme si náladu," uviedla Bendová.

Prínos pre celú kariéru

Obaja boli oveľa spokojnejší s Volkovým vystúpením v Bruseli na mítingu Diamantovej ligy.

"Mnohé roky som Diamantovú ligu pozerala v televízii, takže to bol pre mňa veľmi zvláštny pocit, keď som sedela na tribúne," priznala Bendová.

"Obvykle sa na takomto podujatí behá o úroveň vyššie, ale napriek tomu sú umiestnenie, získané body a vôbec účasť na Diamantovej lige obrovským prínosom do športovej kariéry Janka,“ doplnila trénerka.

Zvažujú účasť na Diamantovej lige

Už v piatok sa Volko predstaví domácim fanúšikom na 55. ročníku mítingu P-T-S v Šamoríne.

Vo zvyšku sezóny ho čaká ešte finále slovenskej atletickej ligy v Košiciach a v hre je aj ďalší štart v Diamantovej lige v Ríme 17. septembra.

„Je to v štádiu rokovania. Zatiaľ vyzerá byť potvrdený štart v Dauhe, ale je to spojené s množstvom opatrení a komplikácií. Zvažujeme či nám stojí za to tam cestovať. Ak sa Rím nepotvrdí, zrejme ukončíme sezónu v Košiciach,“ dodala Bendová.