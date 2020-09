Atletika? Nie, hrávam hádzanú. Mladá Slovenka je zrazu hviezdou

Prekonáva rekord za rekordom.

9. sep 2020 o 17:28 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Pred vyše rokom sa na tréningoch poriadne trápila. Bola unavená a malátna. Nemohla sa naplno odovzdať tomu, čo miluje.

„Nevedela som poriadne odbehnúť ani jednu rovinku. Moje telo nedokázalo regenerovať. Bolo to spôsobené chorobou,“ približuje slovenská atlétka Emma Zapletalová.

V novembri 2018 jej diagnostikovali mononukleózu. Z choroby sa spamätávala takmer celý nasledujúci rok.

„Keď si niekedy spomeniem, ako som sa vtedy cítila, bolo to strašné. Teraz som už zdravá a silnejšia. Fyzicky i mentálne,“ pokračuje 20-ročná Nitranka.

V posledných týždňoch ukazuje svoju výnimočnosť. Prekonáva osobné rekordy na tratiach od dvesto do štyristo metrov.

V utorok zažiarila na Zlatej tretre v Ostrave, kde v behu na 300 metrov prekážok zabehla čas 38,97 sekundy, piaty najlepší čas histórie.

„Momentálne mám z atletiky veľkú radosť. Prežívam čosi neopísateľné,“ priznáva.

Atletika? Nie, hrávam hádzanú

Jej hlavnou disciplínou je 400 metrov cez prekážky. Už keď na začiatku augusta prekonala výkonom 56,19 osobné i slovenské maximum, odborníci spozorneli.

Keď však na konci augusta na majstrovstvách Slovenska v Trnave zlepšila svoj čas presne o sekundu (55,19), zaujala aj atletický svet.

Týmto časom by sa na poslednej olympiáde v Riu de Janiero hravo dostala do semifinále a na minuloročných majstrovstvách sveta v Katare by jej len tesne uniklo finále.

Kto je táto mladá Slovenka, okolo ktorej bolo doteraz ticho?