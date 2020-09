S Říhom sa lúčila verejnosť. Bol svojrázny, mal obrovskú charizmu, vraví Jágr

Český tréner zomrel vo veku 61 rokov.

9. sep 2020 o 17:27 TASR

PARDUBICA. Verejnosť sa v stredu v Pardubiciach poslednýkrát rozlúčila s bývalým českým hokejovým trénerom Milošom Říhom. Ten zomrel minulý utorok vo veku 61 rokov v pražskom Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny.

S Říhom sa prišli rozlúčiť viacerí jeho niekdajší spolupracovníci či hokejisti. K jeho skonu sa na diaľku vyjadril aj Jaromír Jágr.

"Som z toho smutný. Pán Říha bol svojrázny, mal obrovskú charizmu, vlastnú víziu trénovania, išiel si za ňou a spravil pre ňu maximum. Nikdy ma netrénoval, ale pamätám si vlaňajšie MS v Bratislave.

Dával som cenu najlepšiemu hráčovi zápasu, išiel do kabíny a hovorili sme o šanciach národného tímu. To je moja posledná spomienky," citoval Jágra portál iDnes.cz.

Bývalého kouča Slovana Bratislava či českej reprezentácie v polovici augusta hospitalizovali s akútnymi problémami v pražskej nemocnici. Říhu trápili zdravotné problémy už niekoľko týždňov pred augustovou hospitalizáciou, musel kvôli nim upraviť aj svoj bežný život.

Rovnaké problémy riešil už vlani v príprave pred májovými majstrovstvami sveta na Slovensku, kde doviedol národný tím k štvrtému miestu. Pre bolesti v oblasti brucha skončil na niekoľko dní v nemocnici v Nitre.

Říha v rokoch 2002 a 2006 získal so Slovanom dva majstrovské tituly v slovenskej extralige. V sezóne 2015/2016 priviedol bratislavský klub do play off KHL o Gagarinov pohár.

"HC Slovan Bratislava vyjadruje celej rodine a priateľom Miloša Říhu úprimnú sústrasť. Uznávaný český tréner sa veľkými písmenami navždy zapísal do histórie Slovana," napísal bratislavský klub na svojom oficiálnom webe.

V KHL viedol Říha tímy Spartaku Moskva, Chimiku a Atlantu Mytišči, Avangardu Omsk a SKA Petrohrad. Český národný tím hral pod jeho taktovkou v rokoch 2018 až 2020.