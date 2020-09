Van Aert zúril, okamžite po etape ukázal Saganovi prostredník

Belgičan bol v cieli poriadne nahnevaný.

9. sep 2020 o 19:11 (aktualizované 9. sep 2020 o 19:16) Miloslav Šebela, Jakub Benko

BRATISLAVA, POITIERS. Slovenský cyklista Peter Sagan prišiel o druhé miesto v 11. etape Tour de France 2020. Zároveň mu boli odobraté body do boja o zelený dres.

Sagan bol penalizovaný kvôli nebezpečnému manévru v záverečnom šprinte.

Na cieľovej rovinke bol slovenský šprintér dlho zatvorený. Dopredu sa posúval po pravej strane tesne popri bariére.

Sagan nemal dostatok miesta na to, aby sa bez problémov prepchal vedľa belgického cyklistu zo stajne Jumbo-Visma Wouta van Aerta. Žilinčan sa naňho teda natlačil telom a chcel ho vytlačiť viac doľava.

Van Aert sa na Sagana po príjazde do cieľa hneval. Hneď za cieľom na neho zakričal a ukázal mu aj vulgárne gesto – vztýčený prostredník.

Slovenský pretekár sa otočil a pýtal sa ho, či tú výčitku myslel naňho.

„Keď ma Sagan odtlačil do boku, vytočilo ma to. Stratil som vtedy koncentráciu. Bol som v šoku. Bolo to veľmi nebezpečné,“ tvrdil Belgičan pre televíziu Sporza.

"Keď idete v plnej rýchlosti a zrazu vás niekto odtlačí, je normálne, že vás to vytočí. Nekontroloval som sa," povedal na margo gesta, ktoré slovenskému cyklistovi ukázal.

"Sagana by za to mali potrestať. Ak mu toto prejde, nebude to v poriadku," dodal van Aert.

Bora na Saganov trest reagovala len krátkym vyhlásením.

„Rešpektujeme rozhodnutie jury. Vždy sa snažíme o víťazstvo, ale vo férovom duchu. A to aj vtedy, keď je veľa adrenalínu v šprintérskom dojazde na Tour.“