Pironkovovej veľký návrat sa končí, nad jej sily bola Williamsová

Američanka je už v semifinále.

9. sep 2020 o 20:45 TASR

NEW YORK. Americká tenistka Serena Williamsová postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V stredajšom zápase štvrťfinále zdolala Bulharku Cvetanu Pironkovovú 4:6, 6:3, 6:2.

Pironkovová, ktorá sa tento rok vrátila do súťažného diania po trojročnej pauze, vzdorovala iba v prvom sete.

V piatej hre ukoristila podanie súperky a napokon sa ujala vedenia 1:0. Potom však tretia nasadená Williamsová zabrala. Hoci prehrala svoj prvý servis v druhom dejstve, vzápätí zaváhanie napravila.

Kľúčový moment prišiel v ôsmom geme, Američanka získala brejkbal, ktorý potvrdila a vyrovnala na 1:1.

V rozhodujúcej časti hry už nenechala nič na náhodu, vypracovala si vedenie 4:2 a v závere nepripustila drámu. Triumf podčiarkla záverečnou čistou hrou. Williamsová ťažila zo skvelého servisu, keď dosiahla dvadsať es.

US Open 2020

Ženy - dvojhra - štvrťfinále

Serena Williamsová (USA-3) - Cvetana Pironkovová (Bul.) 4:6, 6:3, 6:2