Mladíci končia na polceste. O postup prišli už v prvom zápase, tvrdí Hrnčár

Futbalová dvadsaťjednotka nezvládla záver zápasu proti Švajčiarom.

9. sep 2020 o 21:07 Michal Šášky

Lukáš Fabiš z reprezentácie do 21 rokov. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Slovenská reprezentácia do 21 rokov nepostúpi na EURO 2021, ktoré sa odohrá v Maďarsku a Slovinsku. Po dvoch prehrách so Švajčiarskom figuruje na 4. priečke za Gruzínskom a favorizovaným duom Švajčiarsko a Francúzsko.

Poslednú nádej na zvrat kvalifikácie mala dvadsaťjednotka v septembrovom dvojzápase so Švajčiarskom. V Schaffhausene Slovensko prehralo jednoznačne 1:4, v Nitre po zbabranom závere 1:2.

„Je to neúspech. Zápasy ukázali, že hoci hráči hrajú pravidelne v našej lige, tak to na týchto súperov kvalitatívne nestačí,“ poznamenal pre SME Norbert Hrnčár, ktorý pôsobil v rokoch 2011-2014 pri slovenskej reprezentácii do 21 rokov ako asistent vtedajšieho trénera Ivana Galáda.

Ten sa na tému slovenskej dvadsaťjednotky dlhodobo nevyjadruje.

Škola, nie smola

Na prvý pohľad pôsobí výsledok domáceho zápasu so Švajčiarmi smolne. Po hodine hry sa Slováci dostali do vedenia, krátko na to videl hosťujúci hráč červenú kartu. Hostia však gólmi v 86. minúte a pridanom čase otočili dobre rozohraný duel.

„O smole by som nehovoril. Z našej strany to bol iba boj o dobrý výsledok. Švajčiari nám, bohužiaľ, ukázali, že majú kvalitnejšie mužstvo, a to nielen čo sa týka tímu, ale aj jednotlivcov. Aj s desiatimi hráčmi boli schopní vyvinúť tlak, vytvoriť si šance a otočiť súboj vo svoj prospech. V oboch zápasoch zvíťazil lepší,“ zhodnotil neúspešný dvojzápas Hrnčár.

Septembrové súboje s lídrom kvalifikačnej skupiny boli prvými stretnutiami pre slovenskú dvadsaťjednotku v roku 2020. Koronakríza zrušila všetky doterajšie zrazy a nový tréner Jaroslav Kentoš musel na svoju premiéru čakať takmer trištvrte roka.