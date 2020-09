Veľký šéf zvažuje. Mal by sa vrátiť Škrtel do reprezentácie?

Dlhoročný líder nevylúčil návrat do reprezentácie.

10. sep 2020 o 13:32 Pavol Spál

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Deväť rokov bol kapitánom reprezentácie. Tak dlho v tejto funkcii nikto predtým nepôsobil.

"Predvádzal také výkony, že nahradiť Škrtela je takmer nemožné," vyhlásil jeho bývalý spoluhráč z národného tímu Ján Ďurica.

Anketa:

Mal by sa Martin Škrtel vrátiť do reprezentácie? Áno 23 Nie 5 Hlasovalo: 28

Hlasovanie otvorené:

od: 10.09.2020 13:00

do: 13.09.2020 23:59

Vlani vo februári trochu nečakane Martin Škrtel oznámil, že v reprezentácii končí.

Bolo to mesiac pred štartom kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy.

Neskôr na jeseň odohral rozlúčkový zápas proti Paraguaju. Škrtel však teraz pripustil, že by si ešte mohol obliecť reprezentačný dres.

Už 8. októbra čaká Slovensko kľúčový zápas baráže o postup na majstrovstvá Európy. V Bratislave privíta Írsko.

Škrtel priznal, že by nad prípadnou ponukou trénera Pavla Hapala uvažoval.

Zvažoval by návrat

"Ak by k niečomu takému prišlo, určite by som nad tým prinajmenšom uvažoval a mohli by sme sa porozprávať. Rozhodne mi totiž nie je ľahostajný stav mužstva. Zároveň si však myslím, že by nebolo správne do toho zasahovať," zdôraznil Škrtel v rozhovore pre denník Šport.